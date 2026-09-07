Người dân phường Hồng Hà góp ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Trong sáng 7-9, tại 5 điểm niêm yết trên địa bàn phường Hồng Hà, Hà Nội, hàng nghìn người dân đã đến xem, tìm hiểu và góp ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng số 7 Nhật Tân, từ 7h30 đã có rất đông người dân đến tìm hiểu thông tin. Ảnh: Phương Thảo

Người dân nhận Phiếu góp ý kiến. Ảnh: Phương Thảo

UBND phường Hồng Hà thành lập 5 Tổ công tác trực tiếp phụ trách tại từng điểm, với sự tham gia của cán bộ, công chức và các lực lượng có liên quan.

Bí thư Đảng uỷ phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh trao đổi thông tin với người dân tại điểm niêm yết lấy ý kiến tại Nhà sinh hoạt cộng đồng số 7 Nhật Tân. Ảnh: Phương Thảo

Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng số 6 Tứ Liên, khá đông người dân trong khu vực đến tìm hiểu thông tin. Nhiều người dân mong muốn giữ lại làng nghề quất cảnh Tứ Liên và đào Nhật Tân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hồng Hà Trịnh Chí Thanh trao đổi thông tin với người dân. Ảnh: Phương Thảo

Phường Hồng Hà là một trong 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch, cùng với các phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.