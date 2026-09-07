Người dân phường Hồng Hà góp ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Ngay trong ngày đầu tiên lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), rất đông người dân phường Hồng Hà đã đến xem, tìm hiểu và góp ý kiến.
Trong sáng 7-9, tại 5 điểm niêm yết trên địa bàn phường Hồng Hà, Hà Nội, hàng nghìn người dân đã đến xem, tìm hiểu và góp ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).
UBND phường Hồng Hà thành lập 5 Tổ công tác trực tiếp phụ trách tại từng điểm, với sự tham gia của cán bộ, công chức và các lực lượng có liên quan.
Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng số 6 Tứ Liên, khá đông người dân trong khu vực đến tìm hiểu thông tin. Nhiều người dân mong muốn giữ lại làng nghề quất cảnh Tứ Liên và đào Nhật Tân.
Phường Hồng Hà là một trong 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch, cùng với các phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.
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