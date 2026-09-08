Thành phố giàu nhất cả nước sắp xây cầu hơn 5.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp trung tâm thành phố với khu đô thị hơn 900ha nơi Sun Group, THACO, Đại Quang Minh đầu tư

Phối cảnh dự án.

Phần cầu chính gồm 3 nhịp vòm liên tục, với sơ đồ nhịp 85 + 180 + 85 m. Đây là dạng cầu vòm chạy dưới có thanh kéo, trong đó vòm chính sử dụng mặt cắt hộp thép, còn dầm chủ là dầm liên hợp thép - bê tông.

Vòm chính, dầm chủ, hệ giằng ngang và cầu đi bộ được thiết kế thành một tổng thể thống nhất, tạo nên hình dáng đặc trưng cho công trình. Ý tưởng kiến trúc được phát triển từ hình ảnh sóng nước. Bốn nhịp sóng phía trên tượng trưng cho 4 “con nước”, lấy cảm hứng từ hiện tượng bán nhật triều trên sông Sài Gòn.

Không gian đi bộ và xe đạp được bố trí từ hai đầu cầu ở cao độ thấp, sau đó nâng dần lên khu vực trung tâm. Đây là vị trí có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn và đường chân trời thành phố.

Theo phương án thiết kế, tuyến đi bộ được ví như “nhịp sống thứ năm”, gắn với dòng chảy phát triển của đô thị. Hai đầu tuyến kết nối Tân Thuận và Thủ Thiêm, hai khu vực có những đặc trưng riêng về lịch sử, văn hóa và định hướng phát triển.

Một điểm đáng chú ý là bên cạnh lối đi bộ ở hai bên cầu chính, công trình còn có một cầu riêng phía dưới dành cho người đi bộ và xe đạp. Tuyến này kết nối các công viên ven sông ở hai bờ. Đây là lần đầu TP HCM áp dụng mô hình kết hợp cầu dành cho xe cơ giới với cầu đi bộ, xe đạp độc lập trong cùng một công trình.

Khu vực cầu đi bộ, xe đạp còn được bố trí không gian vui chơi phía dưới và giữa cầu chính. Về đêm, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật giúp khu vực này trở thành một điểm nhấn cảnh quan trên sông Sài Gòn.

Cầu có tĩnh không thông thuyền 15m, bảo đảm tàu thuyền lớn có thể lưu thông trên sông Sài Gòn và ra vào khu vực trung tâm TP HCM. Hai bên cầu được bố trí công viên cây xanh cùng nhiều tiện ích, tạo thêm không gian để người dân và du khách đi bộ, tập thể dục, ngắm cảnh ven sông.

Phối cảnh dự án.

Cầu Thủ Thiêm 4 dài khoảng 2,1km, nối đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận với đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Công trình rộng 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.063 tỷ đồng từ ngân sách TP HCM. Phần cầu dẫn phía Tân Thuận được thiết kế với nhiều nhánh, tổ chức xe chạy hai chiều và kết nối với các trục phía dưới như Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, cầu Tân Thuận 2 và Nguyễn Tất Thành.

TP HCM xác định cầu Thủ Thiêm 4 là dự án trọng điểm, ưu tiên đầu tư nhằm giảm áp lực giao thông cho các tuyến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội và khu vực phía Nam thành phố. Dự án đã được HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư hồi tháng 2, dự kiến khởi công trong quý IV/2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Theo quy hoạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm được kết nối với các khu vực xung quanh bằng 5 cây cầu và một hầm vượt sông Sài Gòn. Hiện cầu Thủ Thiêm 1, cầu Ba Son và hầm trên đại lộ Đông - Tây đã được đưa vào khai thác.

Ngoài cầu Thủ Thiêm 4, TP HCM đang xây dựng cầu đi bộ nối Thủ Thiêm với khu vực trung tâm. Trong khi đó, cầu Thủ Thiêm 3, dự kiến kết nối khu đô thị này với quận 4 cũ, hiện chưa được đầu tư.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng diện tích khoảng 930ha, bao gồm 770ha khu đô thị mới và 160ha khu tái định cư. Sau 3 thập kỷ quy hoạch, Thủ Thiêm đang từng bước trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và dân cư hiện đại bậc nhất TPHCM, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn.

Mới đây nhất, TP HCM triển khai 2 dự án quy mô lớn, gồm Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP HCM cùng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm.

Trong đó, Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP HCM có tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, do Sun Group triển khai. Tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm có tổng mức đầu tư hơn 36.700 tỷ đồng, do THACO đầu tư. Trước đó, Khu đô thị Sala cũng đã được triển khai tại Thủ Thiêm. Dự án do Công ty cổ phần Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 4/2013, với diện tích khoảng 106 ha.



