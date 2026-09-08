Hàng trăm căn nhà phố, biệt thự sắp hoàn thiện, Blanca City “thay da đổi thịt” sau hơn một năm

‏Song hành cùng các phân khu thấp tầng, các hạng mục hạ tầng và tổ hợp cao tầng cũng đang cấp tập được thi công. ‏Hạ tầng giao thông ghi nhận tiến độ tích cực khi tuyến đường Hàng Điều mở rộng đã đạt 95% khối lượng công việc, hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải sắp hoàn thiện. Các hạng mục kỹ thuật như hào kỹ thuật, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng và lát vỉa hè cũng đang được triển khai đồng bộ, để khi người dân nhận nhà, là có sẵn hạ tầng phục vụ kinh doanh, lưu trú. ‏