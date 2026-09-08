Một doanh nghiệp bất động sản của VinaCapital lỗ tăng gấp đôi, nợ phải trả vượt 2.100 tỷ

Theo số liệu vừa công bố trên HNX, trong 6 tháng đầu năm 2026, VinaLiving Holdings tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm của doanh nghiệp âm 76,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp lỗ khoảng 38,7 tỷ đồng. Như vậy, mức lỗ sau thuế đã tăng gần 38,1 tỷ đồng, tương đương gần 99% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 1.473 tỷ đồng, tăng khoảng 129 tỷ đồng so với kỳ trước, tương đương tăng 9,6%. Trong khi đó, tổng nợ phải trả của VinaLiving Holdings tăng từ khoảng 1.907 tỷ đồng lên 2.164 tỷ đồng, tức tăng hơn 257 tỷ đồng, tương đương 13,5%.

Đáng chú ý, trong cơ cấu nợ, nợ vay ngân hàng tăng từ 177 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng. Dư nợ từ phát hành trái phiếu cũng tăng mạnh, từ 49,9 tỷ đồng lên khoảng 188 tỷ đồng.

VinaLiving được thành lập năm 2010, là thương hiệu bất động sản thuộc VinaCapital. Tiền thân của thương hiệu này là VinaLand, quỹ đầu tư bất động sản từng được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán London.

Trong quá trình hoạt động, VinaLiving tham gia phát triển gần 20 dự án bất động sản tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM, với tổng vốn đầu tư được giới thiệu hơn 1 tỷ USD.Danh mục dự án của VinaLiving có thể kể đến Hoiana Shores Golf Villas, Fusion Resort & Villas Da Nang, The Ocean Villas Da Nang, The Ocean Resort Quy Nhon, The Grand Ho Tram và Nine South Estates.

Về phía VinaCapital, đây là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản tại Việt Nam, với tổng tài sản quản lý được giới thiệu gần 4 tỷ USD.



