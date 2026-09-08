Bóc mặt đường thi công trạm cân, 'bão bụi' bủa vây chân cầu Thăng Long
Theo Hoàng Tuyên - Quỳnh Như |
08-09-2026 - 11:31 AM |
Bất động sản
Dự án thi công trạm cân dưới chân cầu Thăng Long gây ra tình trạng bụi mù mịt, ảnh hưởng trực tiếp an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.
- 08-09-2026
- 08-09-2026
- 07-09-2026
Theo Hoàng Tuyên - Quỳnh Như
Tiền Phong
Theo Tiền Phong
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