Bóc mặt đường thi công trạm cân, 'bão bụi' bủa vây chân cầu Thăng Long

Đại diện Ban Duy tu cho biết đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tăng cường tưới nước, vệ sinh khu vực thi công để hạn chế bụi phát tán, ảnh hưởng đến người dân và phương tiện. Tuy nhiên, những ngày qua, thời tiết sau mưa chuyển nắng khiến mặt đường nhanh khô, trong khi lượng phương tiện qua lại lớn nên bụi dễ bị cuốn lên.