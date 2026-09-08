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Bóc mặt đường thi công trạm cân, 'bão bụi' bủa vây chân cầu Thăng Long

| | Bất động sản

Dự án thi công trạm cân dưới chân cầu Thăng Long gây ra tình trạng bụi mù mịt, ảnh hưởng trực tiếp an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Đoạn đường dưới chân cầu Thăng Long bụi bốc lên mù mịt do đang thi công dự án trạm cân.

Hàng loạt phương tiện giao thông, bao gồm xe trộn bê tông và ôtô con, di chuyển trên đoạn đường qua khu vực chân cầu Thăng Long, cuốn bụi mù mịt, làm hạn chế đáng kể tầm nhìn.

Khoảng 100 m mặt đường dưới chân cầu Thăng Long và đường Võ Văn Kiệt được bóc dỡ để triển khai dự án cân tự động, kiểm soát tải trọng xe.

Theo lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở Xây dựng Hà Nội, công trình nhằm kiểm soát xe quá khổ, quá tải đi vào thành phố, qua đó góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và các cây cầu trên địa bàn Hà Nội.

Hàng dài người lái xe máy lưu thông dưới chân cầu Thăng Long phải đeo khẩu trang và đội mũ trùm kín mặt để bảo vệ hệ hô hấp khỏi bụi mịn.

Lớp bụi dày đặc bốc lên theo mỗi bánh xe ôtô khi di chuyển trên đoạn đường chưa thi công xong, làm giảm đáng kể tầm nhìn và gây ô nhiễm không khí.

Nắng nóng và bụi buộc người dân phải trang bị 'kín cổng cao tường' khi lưu thông.

Đại diện Ban Duy tu cho biết đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tăng cường tưới nước, vệ sinh khu vực thi công để hạn chế bụi phát tán, ảnh hưởng đến người dân và phương tiện. Tuy nhiên, những ngày qua, thời tiết sau mưa chuyển nắng khiến mặt đường nhanh khô, trong khi lượng phương tiện qua lại lớn nên bụi dễ bị cuốn lên.

Sau khi hoàn thiện từng đoạn nền, nhà thầu sẽ tiến hành thảm mặt đường. Một số đoạn trong khu vực hiện đã được thảm hoàn thiện. Nhà thầu hiện thúc đẩy tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn bộ hạng mục tại khu vực chân cầu Thăng Long vào khoảng ngày 10/9.

Nhiều thời điểm, cả đoạn đường chìm trong màn bụi, ảnh hưởng đến các phương tiện đang lưu thông.

Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố hiện đang được triển khai tại các vị trí, gồm: phía Bắc đầu cầu Thăng Long (huyện Đông Anh cũ); khu vực Km41+000 Quốc lộ 32; khu vực Km4+100 Quốc lộ 21; hai vị trí trên đê Nguyễn Khoái khu vực nút giao Nguyễn Khoái – Lĩnh Nam và một vị trí đường Đỗ Mười đoạn từ lối xuống đường Vành đai 3 đến nút giao Lĩnh Nam.

Các vị trí dự kiến lắp đặt thiết bị cân kiểm soát trọng tải xe. Ảnh: Google Map

Theo Hoàng Tuyên - Quỳnh Như

Tiền Phong

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