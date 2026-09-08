Bất ngờ số căn hộ Vinhomes bán trong 5 năm qua

Báo cáo mới đây của Chứng khoán Vietcap cho thấy quy mô bán hàng đáng chú ý của CTCP Vinhomes (mã: VHM) tại loạt đại dự án đã mở bán trong những năm gần đây.

Theo thống kê và ước tính của Vietcap, tính đến cuối quý 2/2026, số căn đã bán/đã mở bán tại 11 dự án quy mô lớn của Vinhomes lên tới khoảng 137.700 căn. Các dự án trải rộng tại Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Long An và TP.HCM.

Thời gian ghi nhận các sản phẩm này bắt đầu từ năm 2021, tức trải qua khoảng 5 năm trở lại đây. Giá trị hợp đồng chưa ghi nhận của doanh nghiệp tại nhóm dự án này vào khoảng 110.000 tỷ đồng.﻿

Cụ thể, hai dự án tại Hưng Yên đã ghi nhận lượng sản phẩm lớn. Tại Ocean Park 2 , khoảng 13.800 căn thấp tầng và 27.800 căn cao tầng nằm trong nhóm đã bán/đã mở bán, trong khi số căn chưa bán còn lại chỉ khoảng 500 căn.

Tại Ocean Park 3 , con số tương ứng gồm khoảng 9.300 căn thấp tầng và 17.000 căn cao tầng, với lượng tồn còn khoảng 200 căn. Giá trị hợp đồng chưa ghi nhận tại hai dự án này lần lượt khoảng 1.400 tỷ đồng và 3.100 tỷ đồng.

Ở Hải Phòng, Royal Island cũng gần như đã tiêu thụ phần lớn nguồn cung được thống kê. Khoảng 9.200 căn thấp tầng thuộc nhóm đã bán/đã mở bán, trong khi lượng còn lại chỉ khoảng 100 căn. Đáng chú ý, giá trị hợp đồng chưa ghi nhận của dự án lên tới khoảng 24.900 tỷ đồng.

Hàng loạt đại dự án mới đóng góp nguồn cung

Bên cạnh những dự án đã bán gần hết, Vinhomes vẫn còn lượng sản phẩm lớn tại các đại đô thị đang trong giai đoạn đầu triển khai.

Tại Wonder City (Hà Nội) , khoảng 2.000 căn thấp tầng và 300 căn cao tầng đã bán/đã mở bán. Dự án còn khoảng 600 căn chưa bán, trong khi giá trị hợp đồng chưa ghi nhận đạt khoảng 30.000 tỷ đồng.

Golden City (Hải Phòng) ghi nhận khoảng 3.200 căn thấp tầng đã bán/đã mở bán, còn khoảng 2.900 căn. Giá trị hợp đồng chưa ghi nhận đạt 18.300 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Green City (Long An) , khoảng 2.700 căn thấp tầng và 1.600 căn cao tầng đã bán/đã mở bán. Dự án vẫn còn khoảng 10.100 căn, tương đương khoảng 70% tổng số căn được thống kê.

Một trong những dự án có quy mô lớn nhất là Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM . Theo Vietcap, dự án có khoảng 43.800 căn thấp tầng và 70.200 căn cao tầng tại các phân khu đã công bố. Trong đó, khoảng 14.500 căn thấp tầng và 36.100 căn cao tầng nằm trong nhóm đã bán/đã mở bán theo thống kê của công ty chứng khoán này.

Nguồn cung còn lại tại Green Paradise vào khoảng 63.300 căn , cho thấy dư địa bán hàng vẫn rất lớn trong những năm tới. Vietcap giả định thời gian ghi nhận các sản phẩm của dự án kéo dài từ 2025 đến tận năm 2041.

Tại Global Gate Hạ Long , Vietcap ghi nhận khoảng 6.400 căn thấp tầng đã bán/đã mở bán, trong khi khoảng 33.100 căn , tương đương 84% tổng số căn tại các phân khu được thống kê, vẫn chưa bán. Giá trị hợp đồng chưa ghi nhận đạt khoảng 26.600 tỷ đồng.

Tương tự, Saigon Park tại TP.HCM có khoảng 1.000 căn thấp tầng và 24.800 căn cao tầng thuộc nhóm đã bán/đã mở bán. Dự án vẫn còn khoảng 29.900 căn, với giá trị hợp đồng chưa ghi nhận lên tới 35.000 tỷ đồng – cao nhất trong danh sách của Vietcap.

Tại Hải Vân Bay (Đà Nẵng) , khoảng 1.300 căn thấp tầng đã bán/đã mở bán, trong khi khoảng 3.200 căn còn lại. Còn Golden Avenue (Quảng Ninh) đã ghi nhận khoảng 2.300 căn thấp tầng, chỉ còn khoảng 200 căn chưa bán.