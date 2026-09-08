Phó Thủ tướng yêu cầu ‘nóng’ với Trung tâm Tài chính quốc tế

Chiều 7/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng và đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ, thực chất; bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, cơ chế quản lý, giám sát để các sản phẩm, dịch vụ tài chính sớm được triển khai an toàn, hiệu quả.

Theo Phó Thủ tướng, hai Cơ quan điều hành tại TPHCM và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Do đó, không chờ đến khi hoàn thiện tất cả các điều kiện mới triển khai mà cần đồng thời hoàn thiện thể chế và lựa chọn một số sản phẩm đã có cung, có cầu để làm việc, đàm phán với các nhà đầu tư.

"Tinh thần là vừa chạy vừa xếp hàng, không chờ nữa", Phó Thủ tướng nêu rõ, đồng thời yêu cầu hai Cơ quan điều hành chủ động làm việc với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp. Với những sản phẩm đã sẵn sàng và đáp ứng đủ điều kiện, cần đề xuất để triển khai ngay.

Đối với phát triển các sản phẩm tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ cơ chế, chính sách cần thiết đối với từng sản phẩm, cơ quan soạn thảo, thẩm quyền ban hành và thời hạn thực hiện để kiểm đếm tiến độ; đồng thời xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát khả thi, hiệu quả nhưng không làm phát sinh thêm nhiều thủ tục.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu hai Cơ quan điều hành khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trung tâm vận hành đầy đủ, vừa hoàn thiện thể chế, bộ máy, nhân lực, vừa đàm phán, hiện thực hóa các thương vụ. Các bộ, ngành và hai Cơ quan điều hành phải bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng giao Cơ quan điều hành tại TPHCM nghiên cứu thuê tư vấn xây dựng thiết kế kiến trúc nền tảng hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế.

Thể chế và bộ máy của Trung tâm đã cơ bản hình thành

Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh: Báo Chính phủ.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, thể chế và bộ máy của Trung tâm đến nay đã cơ bản hình thành.

Trung tâm Tài chính Quốc tế được tổ chức tại TPHCM và Đà Nẵng, với Hội đồng điều hành ở Trung ương, hai Cơ quan điều hành tại hai thành phố và một Cơ quan giám sát chung.

Hai Cơ quan điều hành đã ban hành quy trình đăng ký, công nhận Thành viên, thực hiện thống nhất từ ngày 17/8/2026. Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản và nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, chứng nhận cam kết hoặc nộp hồ sơ.

Theo Bộ Tài chính, định vị cạnh tranh của Trung tâm cần dựa trên các lợi thế của Việt Nam về quy mô và triển vọng kinh tế, vị trí trong chuỗi sản xuất, thương mại và dịch vụ hậu cần; nhu cầu vốn trung và dài hạn cho kết cấu hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh, cùng dư địa phát triển thị trường vốn, quản lý quỹ, quản lý tài sản và công nghệ tài chính.

Trước mắt, Bộ Tài chính đề xuất tập trung một số chương trình trọng tâm: lựa chọn một số dự án năng lượng, hạ tầng, dịch vụ hậu cần, chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng đồng hành và nhà đầu tư chiến lược; phát triển hệ sinh thái quỹ đầu tư và quản lý tài sản quốc tế; phát triển thị trường hàng hóa gắn với thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng.

Tại Phiên họp, đại diện Cơ quan điều hành tại TPHCM và Đà Nẵng đã báo cáo tiến độ hoàn thiện các điều kiện vận hành, thu hút thành viên và triển khai những sản phẩm, dự án cụ thể.

Đại diện Cơ quan điều hành tại TPHCM cho biết, thành phố xác định chuyển mạnh từ giai đoạn xây dựng sang "vận hành thực chất", tập trung vào 4 trụ cột gồm thể chế, thành viên, sản phẩm và hạ tầng.

TPHCM cũng đang sàng lọc các thành viên theo hướng không mở rộng tràn lan mà lựa chọn những tổ chức gắn với sản phẩm cụ thể và các dự án thực của nền kinh tế.

Về sản phẩm, thành phố đang làm việc với các nhà đầu tư để huy động vốn cho các dự án hạ tầng; đồng thời chuẩn bị cơ sở cho phát hành trái phiếu quốc tế và trái phiếu đô thị.

Trong khi đó, đại diện Cơ quan điều hành tại Đà Nẵng cho biết đang tập trung triển khai một số dự án cụ thể thông qua Trung tâm.

Hai Cơ quan điều hành cũng đang phối hợp hoàn thiện các quy trình, tiêu chí lựa chọn thành viên và khung pháp lý cần thiết, theo nguyên tắc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một thực thể thống nhất, đồng thời phát huy lợi thế của từng địa phương.

Phan Trang