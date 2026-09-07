Vừa nhận 800 tỷ, gia đình cựu Chủ tịch Hóa chất Đức Giang lại có thêm hơn chục tỷ từ một giao dịch đặc biệt

Ngày 16/9 tới đây, CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã: PAT) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả phần cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 29%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.900 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/9/2026. Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PAT dự kiến chi khoảng 72,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trong cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai - đơn vị do Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) sở hữu 100% vốn - hiện nắm 51% vốn điều lệ PAT. Theo đó, doanh nghiệp này dự kiến nhận về gần 37 tỷ đồng cổ tức.

Ngoài ra, ông Đào Hữu Huyền và ông Đào Hữu Duy Anh, đang lần lượt sở hữu 7,69% và 9,03% vốn PAT, dự kiến nhận tổng cộng hơn 12 tỷ đồng trong đợt chi trả sắp tới.

Đáng chú ý, 25/9 tới cũng là thời điểm cổ tức của ﻿CTCP Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) sẽ về túi cổ đông. Cụ thể, DGC sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 80% (01 cổ phiếu nhận 8.000 đồng), bao gồm tạm ứng năm 2026 tỷ lệ 30% và cổ tức còn lại của năm 2025 tỷ lệ 50%.

Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa chất Đức Giang dự kiến chi khoảng 3.040 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Trong đó, gia đình cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền sẽ nhận về hơn 800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đợt chia cổ tức diễn ra sau giai đoạn PAT có nhiều xáo trộn ở đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Tháng 7/2026, ông Lưu Bách Đạt - khi đó là Chủ tịch HĐQT PAT - bị khởi tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường” và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ít ngày sau, HĐQT PAT miễn nhiệm ông Đạt khỏi vị trí Chủ tịch và bầu ông Đỗ Thành Công thay thế kể từ ngày 28/7. Đến ĐHĐCĐ thường niên tháng 8, ông Lưu Bách Đạt tiếp tục được miễn nhiệm khỏi HĐQT, đồng thời doanh nghiệp bầu bổ sung nhân sự mới. Bên cạnh vị trí Chủ tịch HĐQT, PAT cũng đã thay đổi một số chức danh quan trọng khác như Giám đốc, Kế toán trưởng và Phó Giám đốc trong năm nay.

Dù xuất hiện những biến động liên quan đến nhân sự cấp cao, kết quả kinh doanh quý 2/2026 của PAT vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần PAT đạt 517 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng tới 42%, đạt gần 110 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt gần 939 tỷ đồng, tăng 2,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 156 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ.