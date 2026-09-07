Thị trường ngày 7/9: Dầu tiếp tục tăng mạnh khi Mỹ và Iran “ăn miếng trả miếng”, vàng lên xuống thất thường

Dầu tiếp tục tăng vì rủi ro tại eo biển Hormuz

Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và các khu vực khác làm gia tăng lo ngại về khả năng nguồn cung dầu từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 52 cent, tương đương 0,54%, lên 96,89 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 66 cent, tương đương 0,72%, lên 92,14 USD/thùng. Trong phiên châu Á, Brent tăng 0,2% lên 96,45 USD/thùng, còn WTI tăng 0,4% lên 91,85 USD/thùng.

Giá dầu tăng mạnh so với phiên cuối tuần trước

Đà tăng của dầu nối dài mức tăng rất mạnh trong tuần trước. Brent đã tăng 7,8%, trong khi WTI tăng gần 10%, sau khi các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran làm lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz suy giảm.

Rủi ro đối với dòng chảy dầu càng lớn khi dữ liệu của Kpler cho thấy trung bình chỉ khoảng 10 tàu chở hàng/ngày đi qua eo biển Hormuz trong 10 ngày qua, mức thấp nhất kể từ tháng 5. Iran cũng cho biết sẽ công bố một khu vực hạn chế di chuyển bên ngoài eo biển Hormuz trong những ngày tới.

Trong khi đó, OPEC+ quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10 tại cuộc họp ngày 6/9, khi nhóm các nước sản xuất dầu cần thêm thời gian để thống nhất hạn ngạch trước khi quyết định những bước đi tiếp theo. Các nhà phân tích ANZ cho rằng một cuộc đối đầu kéo dài nhưng xen kẽ các hành động quân sự có tính toán giữa Mỹ và Iran là kịch bản có khả năng xảy ra, qua đó khiến quá trình khôi phục hoàn toàn nguồn cung Trung Đông bị kéo dài. ANZ dự báo xuất khẩu dầu có thể tiếp tục bị hạn chế trong phần còn lại của năm 2026, trong khi sản lượng vận chuyển có thể chưa trở lại mức trước chiến tranh cho tới cuối quý I hoặc đầu quý II/2027.

Vàng giằng co giữa Fed và rủi ro địa chính trị

Vàng bước vào ngày 7/9 trong trạng thái giằng co khi sức ép từ đồng USD, lợi suất trái phiếu và triển vọng lãi suất cao hơn đối đầu với nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng Mỹ-Iran.

Vàng giao ngay được giao dịch quanh 4.412-4.430 USD/ounce trong phiên châu Á. Trading Economics ghi nhận mức khoảng 4.412,65 USD/ounce, giảm 0,45% so với phiên trước, trong khi Reuters ghi nhận vàng ổn định quanh 4.426 USD/ounce. Một nguồn thị trường khác đưa giá spot gold lên khoảng 4.423,34 USD/ounce, giảm khoảng 0,1%. Do đó, vùng 4.420 USD/ounce có thể được xem là mức tham chiếu của vàng thế giới đầu phiên 7/9.

Giá vàng liên tục chịu áp lực, giá giảm rồi tăng rồi lại giảm

Áp lực chủ yếu đến từ báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến. Thị trường đã giảm đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Xác suất thị trường dành cho một đợt tăng lãi suất trong tháng này được Reuters ghi nhận khoảng 57%. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, qua đó gây sức ép lên kim loại quý không sinh lãi.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang ở gần mức cao nhất kể từ cuối năm 2023, khoảng 4,7840%. Nếu chỉ số CPI Mỹ công bố trong tuần này cao hơn dự kiến, lợi suất có thể tiến gần ngưỡng tâm lý 5%, tạo thêm lực cản đối với vàng.

Tuy nhiên, vàng vẫn nhận được lực đỡ từ căng thẳng Trung Đông khi giá dầu tăng. Vàng hiện đứng giữa hai lực kéo trái chiều: triển vọng lãi suất Mỹ cao hơn gây áp lực giảm, trong khi xung đột Mỹ-Iran, giá dầu và rủi ro địa chính trị hỗ trợ giá.

Chứng khoán châu Á tăng

Thị trường chứng khoán châu Á mở đầu tuần tích cực khi báo cáo việc làm Mỹ được nhìn nhận như tín hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn tương đối vững. Nikkei của Nhật Bản tăng 2,0%, Kospi của Hàn Quốc tăng 3,0%, trong khi chỉ số MSCI rộng nhất về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng 0,9%.

Tuy nhiên, tâm lý tại các thị trường khác thận trọng hơn. Hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 và DAX cùng giảm 0,1%, còn FTSE gần như đi ngang. Trên Phố Wall, kỳ nghỉ lễ tại Mỹ khiến thanh khoản giảm và hợp đồng tương lai S&P 500, Nasdaq đều giảm nhẹ.

Tâm điểm của tuần là báo cáo CPI tháng 8 của Mỹ công bố vào thứ Sáu. Dự báo trung bình hiện cho thấy CPI lõi tăng 0,2%, nhưng rủi ro có thể lên 0,3%. Một số dự báo trên thị trường đã nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 lên khoảng 58%, trong khi xác suất cho một đợt tăng vào tháng 10 lên tới 70% theo một đánh giá được Reuters dẫn lại.

Lợi suất cao và nguy cơ lạm phát từ dầu vì vậy đang trở thành yếu tố quan trọng đối với cả chứng khoán lẫn hàng hóa. Chuyên gia JPMorgan Bruce Kasman dự báo CPI lõi tăng 0,21%, mức mà ông cho rằng đủ thấp để Fed chưa cần thay đổi lãi suất ngay. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng ECB và Ngân hàng Nhật Bản có thể thực hiện thêm hai đợt tăng lãi suất trước cuối năm, đồng thời Fed có lý do để hành động sớm và mạnh hơn so với kịch bản cơ sở.

USD suy yếu, đồng yên tiếp tục mạnh lên

Dù kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng, đồng USD vẫn gặp khó khăn. Chỉ số USD giảm 0,07% xuống 99,09, trong khi ở một thời điểm khác trong phiên đứng quanh 99,135, không xa mức đáy gần đây 98,558. Euro tăng nhẹ lên 1,1618 USD, trong khi bảng Anh ở 1,3519 USD.

Đồng yên tiếp tục mạnh lên, tăng hơn 0,2% lên 155,88 yên/USD, sau khi tăng hơn 2% trong tuần trước. Đồng yên đang tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng 155,00, trong bối cảnh thị trường ngày càng kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ thắt chặt chính sách. Thị trường hiện định giá 75% khả năng BoJ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 18/9 và 60% khả năng có thêm một đợt tăng vào tháng 12.

Bitcoin cũng duy trì trên ngưỡng 80.000 USD, đạt 80.145,95 USD, khi một bộ phận nhà đầu tư tiếp tục đa dạng hóa danh mục khỏi đồng USD sang các tài sản khác.

Nông sản: ngô, đậu tương và lúa mì giảm nhẹ

Nhóm nông sản diễn biến tương đối trầm lắng trong phiên 7/9. Giá ngô quanh 536,50 cent/bushel, giảm 0,05%; đậu tương ở 1.309,25 cent/bushel, giảm 0,04%; trong khi lúa mì khoảng 731,25 cent/bushel, giảm 0,37%.

Dù giảm trong phiên, ngũ cốc vẫn đang ở vùng giá cao hơn đáng kể so với đầu tháng 8. Ngô kỳ hạn tháng 12 được ghi nhận quanh 5,36 USD/bushel, trong bối cảnh một số phân tích cho rằng giá ngô đã tăng hơn 10% trong một tháng và đang ở vùng cao nhất kể từ năm 2023. Lúa mì cũng chịu tác động từ thời tiết và những diễn biến tại Ukraine, Biển Đen, nơi các cuộc tấn công làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và vận chuyển.

Rủi ro thời tiết đang trở thành yếu tố quan trọng đối với triển vọng nông sản. El Niño được cho là đang mạnh lên, trong khi Ấn Độ đối mặt nguy cơ mùa mưa yếu nhất trong gần 20 năm. Những diễn biến này có thể ảnh hưởng tới sản lượng bông, đậu tương, ngô, gạo và đường. FAO cũng cho biết chỉ số giá lương thực thế giới tháng 8 tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2022, trong đó giá ngũ cốc lên mức cao nhất trong khoảng ba năm và giá đường tăng tới 11,9% trong tháng.

Cà phê chịu áp lực

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London giảm 4,2%, tương đương 148 USD/tấn, xuống 3.344 USD/tấn. Hợp đồng tháng 11/2026 giảm 2,8%, tương đương 99 USD/tấn, xuống 3.430 USD/tấn.

Trên sàn New York, arabica kỳ hạn tháng 9/2026 giảm tới 6,2%, tương đương 21,6 US cent/pound, xuống 324,25 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 5,5%, tương đương 17,3 US cent/pound, xuống 295,6 US cent/pound. Mức 295,60 cent/pound cũng là giá được ghi nhận trong bảng giá hàng hóa ngày 7/9, tăng nhẹ 0,08% trong phiên.

Cao su tăng

Cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) tăng 3,5 yên, tương đương 0,79%, lên 447,8 yên/kg. Tại Thái Lan, cao su RSS3 xuất khẩu FOB Laem Chabang gần như đi ngang ở 90,98 baht/kg. Trên sàn SHFE, cao su kỳ hạn tháng 10 tăng 90 nhân dân tệ, tương đương 0,50%, lên 18.035 nhân dân tệ/tấn.

El Niño mạnh lên tại Indonesia làm tăng nguy cơ khô hạn, hạn chế nguồn mủ và gián đoạn hoạt động cạo mủ, qua đó hỗ trợ giá. Ngược lại, nhu cầu chịu sức ép từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Đồng USD mạnh cũng tạo áp lực lên giá hàng hóa tại các thị trường mới nổi.

K ẽm nổi bật, nhôm chịu áp lực

Đồng giao dịch quanh 6,65-6,67 USD/pound trong ngày 7/9, giảm nhẹ so với cuối tuần trước. Quy đổi, mức giá tương đương khoảng 14.660-14.700 USD/tấn, vẫn là vùng rất cao xét theo lịch sử. Trong bảng giá hàng hóa, đồng LME được ghi nhận quanh 14.700 USD/tấn, với xu hướng giảm nhẹ.

Kẽm tiếp tục là kim loại đáng chú ý nhất về câu chuyện nguồn cung. Giá kẽm LME đầu tháng 9 từng lên tới 3.990 USD/tấn, cao nhất khoảng bốn năm, do tồn kho thấp trong khi sản lượng khai thác toàn cầu nửa đầu năm 2026 giảm 2,6%. Giá tham chiếu gần nhất ngày 4/9 ở mức 3.927,75 USD/tấn, tăng 0,92%, và trong bảng giá ngày 7/9 kẽm tiếp tục nằm trong nhóm tăng.

Ở chiều ngược lại, nhôm đóng cửa ngày 4/9 ở khoảng 3.292,50 USD/tấn, giảm 0,81%. Thị trường nhôm tiếp tục phải đối mặt với rủi ro nguồn cung tại Trung Đông, đặc biệt khi các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất lớn trong khu vực từng làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung.

Ngoài đồng, nhôm, kẽm, nhóm kim loại LME còn ghi nhận nickel quanh 16.811 USD/tấn, tăng 0,19%; chì ở 1.913,85 USD/tấn, tăng 0,46%; và thiếc ở 54.622 USD/tấn, tăng 1,39%. Như vậy, dù kim loại cơ bản không đồng loạt tăng, lực mua vẫn khá rõ ở một số kim loại có câu chuyện nguồn cung hỗ trợ.

Giá một số hàng hóa, ghi nhận sáng 7/9: