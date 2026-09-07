Một "đại gia" Việt thu hơn 87.000 tỷ trong 8 tháng, bán gì mà khủng thế?

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm với doanh thu đạt 87.050 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ (YoY) và hoàn thành 71% kế hoạch năm. Tăng trưởng đồng đều trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính nhờ SSSG 30%.

Doanh thu từ mua trả chậm tăng 44% YoY và chiếm 38% tổng doanh thu, với tỷ lệ các sản phẩm có áp dụng mua trả chậm đạt 97%. Doanh thu Erablue tăng 88% YoY nhờ SSSG 14% và 126 cửa hàng mới.

Tính riêng trong tháng 8/2026, DMX đạt mức doanh thu cao thứ hai từ đầu năm tới nay, chỉ xếp sau tháng cao điểm Tết Nguyên đán, tăng trưởng 14% so với tháng 7/2026 và tăng 28% so với cùng kỳ tháng 8/2025. Tháng 8 cũng là thời điểm quan trọng khởi động mùa mua sắm sôi động nhất giai đoạn cuối năm với chương trình Back-to-School (Tựu trường), tập trung đẩy mạnh dòng sản phẩm Laptop, Tablet và Phụ kiện.

Trong cơ cấu doanh thu (không bao gồm Thợ Điện Máy Xanh) 8 tháng đầu năm, Điện Máy Xanh đóng góp 67%, Thế Giới Di Động chiếm 30% và TopZone chiếm 4%. Cả ba chuỗi đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số so với cùng kỳ. tăng trưởng chủ yếu đến từ khả năng cải thiện doanh số trên nền cửa hàng hiện hữu với SSSG chung đạt 30%.

Xét theo ngành hàng toàn hệ thống DMX, nhóm CNTT & Điện thoại (ICT) chiếm 54% doanh thu, điện máy gia dụng (CE) chiếm 41% và dịch vụ chiếm 5%; trong đó điện thoại Android chiếm tỷ trọng lớn nhất với 23%, tiếp đến là iPhone (điện thoại Apple) chiếm 19% và đồ gia dụng chiếm 11%.

Kết quả kinh doanh 8 tháng của DMX phản ánh tích cực qua 5 trụ cột chính:

Tăng trưởng bằng chất: Toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam tăng trưởng doanh thu 2 chữ số dù không mở cửa hàng mới, trong đó Topzone có kết quả tốt nhất nhờ các sản phẩm Apple tăng 50% YoY. Các ngành hàng chính khác ghi nhận tăng trưởng 15-50% YoY, trong đó Máy lạnh đang tăng tốc nhờ yếu tố mùa vụ hè.

Tài chính tiêu dùng & Dịch vụ tài chính: Doanh thu từ mua trả chậm tăng 44% YoY, đóng góp 38% tổng doanh thu, với 97% sản phẩm tại Điện Máy Xanh được áp dụng hình thức này. Tổng giá trị giao dịch thanh toán tiện ích và ngân hàng đạt 74.000 tỷ đồng, tăng 5% YoY, với 49 triệu giao dịch, tăng 10%. Dịch vụ hiện được triển khai tại hơn 3.000 cửa hàng Điện Máy Xanh.

Thợ Điện Máy Xanh: Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt 2.464 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ khách hàng bên ngoài hệ thống đạt 282 tỷ đồng, tăng 33% và chiếm 11% doanh thu của mảng - cho thấy hoạt động dịch vụ đang duy trì từng bước mở rộng ra ngoài tệp khách hàng nội bộ.

Supper App & Online: Super App và kênh online mang về 12.070 tỷ đồng trong 8 tháng, tương đương 14% tổng doanh thu, trong khi Super App đã có hơn 19 triệu thành viên, tăng khoảng 1,5 triệu người so với đầu năm.

Erablue: Đà mở rộng mạnh tại Indonesia, với doanh thu đạt 2.577 tỷ IDR, tăng 88% YoY với SSSG tăng 14% và mở thêm 126 cửa hàng trong 8 tháng, nâng tổng số điểm bán lên 307 cửa hàng và hướng tới mục tiêu 500 cửa hàng vào năm 2027.