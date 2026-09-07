Nữ trợ lý cấp cao vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch một công ty chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind vừa công bố loạt thay đổi nhân sự cấp cao sau Đại hội đồng cổ đông bất thường và cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra đầu tháng 9/2026.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Liên được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán SmartMind, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 4/9/2026. Trước khi được bổ nhiệm, chức vụ của bà Liên được công ty công bố là Trợ lý cao cấp.

Theo bản cung cấp thông tin, bà Nguyễn Thị Liên sinh năm 1986., Bà Liên hiện còn đảm nhiệm chức vụ Trợ lý cao cấp Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ & Tài chính Noblex. Bà Liên không sở hữu cổ phiếu SmartMind.

Cùng thời điểm, ông Hồ Phi Ánh được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT SmartMind nhiệm kỳ 2026-2031, hiệu lực từ ngày 4/9/2026. Trước khi được bổ nhiệm, ông Ánh không nắm giữ chức vụ tại SmartMind.

Ở chiều ngược lại, ông Nghiêm Tuấn Dương được miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 4/9/2026. Tuy nhiên, ông Nghiêm Tuấn Dương vẫn tiếp tục thực hiện vai trò người đại diện theo pháp luật của SmartMind cho đến khi công ty hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Một nhân sự khác là ông Bạch Nguyễn Vũ cũng được miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT từ ngày 4/9/2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 03/09/2026, cổ đông SmartMind còn thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán KL, tên tiếng Anh là KL Securities Joint Stock Company. Động thái này đánh dấu lần thứ 5 doanh nghiệp tiến hành thay tên đổi họ kể từ khi thành lập.

Cùng với đó, ĐH cũng thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2026 với tỷ lệ lên tới 81,37% vốn điều lệ. Quy mô đợt chi trả dự kiến đạt 814 tỷ đồng, được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày đại hội thông qua. Đây là nội dung được Tập đoàn Sunshine bổ sung vào chương trình họp trước thời điểm diễn ra đại hội.