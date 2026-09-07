Thuduc House bị nhắc nhở vì chậm công bố BCTC bán niên 2026 đã được soát xét

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, MCK: TDH) về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.

Theo đó, căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 96/2020/TT-BTС ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “c) Thời hạn công bố báo cáo tài chính bán niên: ... Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính”.

Ảnh minh họa: TDH

Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2025”.

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 4/9/2026, Thuduc House chưa thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định.

Do đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị Thuduc House nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần hơn 69,5 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 5,8 tỷ đồng, giảm 56,4%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Thuduc House mang về doanh thu thuần hơn 116,9 tỷ đồng, gấp 4,5 lần doanh thu thuần của 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 12,3 tỷ đồng, giảm 34,9%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Thuduc House giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn hơn 677,3 tỷ đồng; tổng nợ phải trả ở mức gần 483,7 tỷ đồng, giảm 4%.