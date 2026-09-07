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Cổ phiếu DLG của Đức Long Gia Lai bị giữ nguyên diện cảnh báo

| | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu DLG của Đức Long Gia Lai bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026 là số âm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu DLG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Theo thông báo này, cổ phiếu DLG bị giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DLG theo Quyết định số 185/QÐ-SGDHCM ngày 4/4/2025 của Tổng Giám đốc HoSE.

Nguyên nhân là vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 của Đức Long Gia Lai là âm 1.990,56 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định ra khỏi diện cảnh báo tại điểm b khoản 4 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu DLG của Đức Long Gia Lai bị giữ nguyên diện cảnh báo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: DLG

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Đức Long Gia Lai mang về doanh thu thuần hơn 195 tỷ đồng, giảm 38,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu bán điện của công ty con giảm.

Bên cạnh đó, trong Quý IV/2025, Công ty đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông, do đó đơn vị này không còn thuộc phạm vi hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty. Vì vậy, doanh thu thu phí BOT của đơn vị này không còn được hợp nhất trong kỳ.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 78,9 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 45,3% so với cùng kỳ do ghi nhận doanh thu lãi cho vay tăng; phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết hơn 3,7 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Đức Long Gia Lai báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 109,8 tỷ đồng, tăng 59,1% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Đức Long Gia Lai lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 24,4% kế hoạch doanh thu và 24,4% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Đức Long Gia Lai tăng 4,2% so với đầu năm, lên mức hơn 4.391,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn 1.763,7 tỷ đồng, chiếm 40,2% tổng tài sản; tài sản cố định gần 1.371,7 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức 3.286,6 tỷ đồng, tăng 2,1% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ghi nhận 1.836,7 tỷ đồng, chiếm 55,9% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

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