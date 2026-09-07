Siết giám sát kỳ cơ cấu FTSE: Dọn đường đón vốn nâng hạng

Việc siết chặt giám sát trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell là bước đệm quan trọng để thị trường chứng khoán Việt Nam khẳng định sự minh bạch, sẵn sàng đón dòng vốn tỷ đô sau nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề mang tính lịch sử. Khi thời điểm chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging) đang đến gần, yêu cầu về sự công bằng và minh bạch trong giao dịch càng được đặt lên hàng đầu. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ban hành Quy chế giám sát tăng cường chuyên biệt đối với hoạt động giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minnh (HoSE) trong các kỳ cơ cấu chỉ số do FTSE Russell quản lý.

Giám sát ba lớp xuyên suốt chu kỳ cơ cấu

Một điểm sáng đột phá của quy chế mới là lăng kính giám sát không chỉ đóng khung vào ngày quỹ ETF thực hiện mua bán, mà được mở rộng liên tục thành ba giai đoạn, bao phủ toàn bộ vòng đời của một kỳ cơ cấu.

Giai đoạn 1 (Nhận diện rủi ro từ sớm): Bắt đầu từ ngày giao dịch trước thời điểm chốt dữ liệu đến ngay trước ngày FTSE Russell công bố thông tin. Sự chú ý của cơ quan quản lý sẽ hướng tới các cổ phiếu "tiềm năng" có khả năng được thêm vào hoặc loại khỏi rổ chỉ số. Thời điểm chốt dữ liệu là lúc FTSE Russell thu thập các tiêu chí cốt lõi như vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) và room ngoại. Việc giám sát sớm giúp phát hiện dòng tiền "đón lõng" dựa trên tin đồn hoặc thông tin nội bộ.

Giai đoạn 2 (Theo dõi trọng điểm): Kéo dài từ ngày công bố thông tin đến ngày giao dịch liền trước ngày chỉ số có hiệu lực. Lúc này, mục tiêu giám sát được thu hẹp, nhắm thẳng vào các mã chứng khoán đã được "điểm danh" chính thức bổ sung hoặc loại bỏ khỏi danh mục.

Giai đoạn 3 (Kiểm soát dư chấn): Bắt đầu từ ngày chỉ số có hiệu lực và kéo dài thêm 5 ngày giao dịch sau đó. Quá trình này giúp nhà quản lý nắm bắt toàn diện hành vi của các dòng vốn trước, trong và sau khi hoàn tất điều chỉnh danh mục.

Theo quy chế, hoạt động rà soát sẽ "soi chiếu" ba nhóm hành vi có rủi ro cao. Thứ nhất, dòng tiền từ một tài khoản hoặc nhóm tài khoản có dấu hiệu chi phối, tác động làm sai lệch giá và thanh khoản. Thứ hai, các lệnh giao dịch cố tình "bẻ lái" giá đóng cửa (phiên ATC) ngay trước ngày rổ chỉ số mới có hiệu lực. Thứ ba, các giao dịch mua bán có tính chất "chạy trước" nhờ lợi dụng thông tin nội bộ.

Trong vai trò đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống, HoSE sẽ chủ trì việc xác định tham số và triển khai quy trình sau khi được VNX chấp thuận. Nếu phát hiện giao dịch bất thường, HoSE có quyền yêu cầu các công ty chứng khoán lập tức cung cấp thông tin, tài liệu để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Đáng chú ý, cơ chế này chỉ hoạt động song song như một "tấm lưới lọc" tăng cường, hoàn toàn không sinh ra các hạn mức giao dịch hay nghĩa vụ báo cáo mới gây phiền hà cho nhà đầu tư đại chúng.

Lót đường cho dòng vốn mới sau nâng hạng

Quyết sách thắt chặt giám sát của VNX ra đời không phải là ngẫu nhiên, mà là bước chuẩn bị sống còn cho cột mốc tháng 9/2026. Trước đó, vào tháng 10/2025, FTSE Russell đã quyết định nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp và tái xác nhận lộ trình này vào đợt đánh giá tháng 3/2026. Nhằm tránh những cú sốc thanh khoản, dòng vốn tỷ đô sẽ không ồ ạt đổ vào rổ FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) trong một ngày, mà chia thành bốn giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.

Sức nóng của kỳ cơ cấu đầu tiên đã hiện rõ. Ngày 21/8 vừa qua, kết quả chỉ báo rà soát bán niên cho thấy 27 mã chứng khoán Việt Nam sẽ gia nhập FTSE GEIS vào ngày 21/9 tới đây. Những "sếu đầu đàn" góp mặt vào nhóm vốn hóa lớn có VCB, VIC, VHM; nhóm vốn hóa vừa gọi tên BID, HPG, VPB, cùng 21 đại diện thuộc nhóm vốn hóa nhỏ.

Thông thường, để giảm thiểu sai lệch mô phỏng (tracking error), các quỹ ETF ngoại sẽ dồn dập "sang tay" khối lượng lớn cổ phiếu tại phiên ATC ngay trước ngày rổ mới có hiệu lực. Sự dễ đoán về thời điểm và chiều giao dịch của các quỹ chính là miếng mồi ngon cho các hành vi thao túng. Do đó, việc chặn đứng những giao dịch bất thường trước giờ G không chỉ bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, mà còn là lời khẳng định đanh thép về năng lực quản lý của chứng khoán Việt Nam. Một thị trường minh bạch, công bằng chính là tấm giấy thông hành uy tín nhất để chúng ta hấp thụ trọn vẹn dòng vốn ngoại, vững bước trên chặng đường nâng tầm vị thế quốc tế.