Tiến vào gần 3.000 trạm xăng Petrolimex, Ohmee liệu có tạo nên cơn địa chấn trên thị trường cửa hàng tiện lợi?

Như tin đã đưa, ngày 5/9, hai cửa hàng Ohmee Express đầu tiên đồng loạt đi vào hoạt động tại Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 74 Ngọc Hồi và Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 41 tại 497 Nguyễn Quý Đức, Hà Nội.

Hai điểm bán này đánh dấu lần đầu Ohmee đưa cửa hàng tiện lợi vào trạm xăng Petrolimex, thay vì chủ yếu hiện diện tại khu dân cư, khu đô thị như những cửa hàng trước đó.

Ohmee Express được thiết kế để khách hàng có thể mua đồ ăn, thức uống và các sản phẩm thiết yếu trong lúc dừng tiếp nhiên liệu. Nhóm khách hàng được nhắm đến gồm người đi làm, tài xế công nghệ, tài xế đường dài và các gia đình di chuyển trong thành phố hoặc trên tuyến liên tỉnh.

Đáng chú ý, Ohmee cho biết ngay trong tháng 9 sẽ tiếp tục khai trương thêm nhiều cửa hàng Ohmee Express tại các thành phố khác.

Sự xuất hiện của Ohmee trong cây xăng diễn ra trong bối cảnh thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam đã có một loạt chuỗi lớn với hàng trăm điểm bán.

Thị trường tiện lợi đã đông đúc đến đâu?

Theo báo cáo về hệ thống bán lẻ hiện đại của Nielsen, đến tháng 10/2025, riêng nhóm các chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn được theo dõi đã có khoảng 1.500 điểm bán tại Việt Nam. Số cửa hàng thuộc nhóm này tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Circle K là cái tên có mạng lưới lớn nhất. Dữ liệu của Nielsen ghi nhận chuỗi này có hơn 520 điểm bán vào tháng 10/2025. Theo sau là GS25 với hơn 400 cửa hàng. Ministop có khoảng 180 điểm, FamilyMart gần 150 điểm, trong khi 7-Eleven có hơn 120 cửa hàng.

Không chỉ dẫn đầu về số điểm bán, Circle K còn chiếm ưu thế lớn về doanh số.

Báo cáo Convenience Retailers in Vietnam 2026 của Euromonitor cho biết thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam năm 2025 có mức độ tập trung cao. Hai doanh nghiệp đứng đầu chiếm phần lớn doanh số của thị trường.

Trong đó, Circle K, do Red Circle vận hành, nắm khoảng 43% thị phần xét theo giá trị bán hàng, bỏ khá xa GS25 ở vị trí thứ hai với khoảng 15%.

Euromonitor đồng thời ghi nhận GS25 và 7-Eleven đang tăng tốc mở rộng tại các đô thị. Trong khi GS25 kết hợp kinh nghiệm quốc tế với việc điều chỉnh sản phẩm theo thị trường Việt Nam, 7-Eleven tập trung mạnh vào đồ ăn và nhóm khách hàng trẻ.

Điểm chung dễ nhận thấy trong cuộc đua này là các cửa hàng tiện lợi chủ yếu gắn với khu vực đô thị, nơi tập trung dân cư, văn phòng, trường học và các tuyến phố có lưu lượng người qua lại lớn.

Ohmee là một cái tên mới hơn rất nhiều.

Thương hiệu này chính thức xuất hiện tại Việt Nam ngày 22/4/2026. Đến ngày 5/9, tức sau hơn bốn tháng, Ohmee công bố có 35 cửa hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Nghệ An.

So với hàng trăm cửa hàng của Circle K hay GS25, quy mô hiện tại của Ohmee vẫn còn khá nhỏ. Tuy nhiên, việc xuất hiện tại cây xăng Petrolimex đưa thương hiệu này vào một kênh địa điểm khác so với phần lớn những cửa hàng mà hãng đã mở trước đó.

Và quy mô của mạng lưới đứng phía bên kia thỏa thuận là một con số đáng chú ý.

Petrolimex đang có 2.831 cửa hàng xăng dầu

Theo thông tin được Petrolimex công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, riêng trong năm 2025, tập đoàn đã mở thêm 76 cửa hàng xăng dầu, nâng tổng số cửa hàng trong hệ thống lên 2.831 điểm.

Để hình dung về quy mô, con số 2.831 cửa hàng xăng dầu này lớn hơn đáng kể tổng số điểm bán hiện tại của các chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn như Circle K, GS25, Ministop, FamilyMart và 7-Eleven cộng lại.

Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa 2.831 cửa hàng Petrolimex sẽ trở thành cửa hàng Ohmee. Hai bên hiện mới triển khai Ohmee Express tại hai điểm ở Hà Nội và chưa công bố số lượng cửa hàng cụ thể sẽ mở trên toàn hệ thống.

Nhưng mạng lưới Petrolimex cho thấy quy mô của kênh địa điểm mà mô hình Ohmee Express đang bắt đầu tiếp cận.

Các cửa hàng xăng dầu cũng có một đặc điểm khác với cửa hàng tiện lợi thông thường: Lượng khách đến đây trước hết xuất phát từ nhu cầu tiếp nhiên liệu. Ohmee Express được đặt bên trong điểm dừng đó để bổ sung nhu cầu mua đồ ăn, thức uống và hàng hóa thiết yếu.

Theo thông tin từ Ohmee, hai cửa hàng tại Ngọc Hồi và Nguyễn Quý Đức sẽ được sử dụng để hoàn thiện danh mục hàng hóa, quy trình phục vụ và trải nghiệm khách hàng trước khi mô hình được nhân rộng.

Đáng chú ý, việc mở rộng dịch vụ tại các cửa hàng xăng dầu cũng đang nằm trong kế hoạch của chính Petrolimex.

Tập đoàn cho biết năm 2025 đã trúng thầu 9 cặp trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đồng thời triển khai mô hình cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ.

Như vậy, sự xuất hiện của Ohmee Express không diễn ra độc lập với xu hướng mở rộng chức năng của hệ thống Petrolimex: Từ nơi chủ yếu bán nhiên liệu sang những điểm dừng có thêm các dịch vụ khác.

Từ cây xăng đến cuộc chơi “forecourt retail”

Trên thế giới, bán lẻ gắn với trạm xăng không phải mô hình mới. Đây thường được gọi là “forecourt retail” – hoạt động bán lẻ tại khu vực trạm nhiên liệu, nơi cửa hàng tiện lợi trở thành một phần của điểm dừng thay vì tồn tại như một cửa hàng độc lập.

Ngay tại Việt Nam, Euromonitor cũng tách “forecourt retailers” thành một nhóm riêng khi theo dõi thị trường bán lẻ tiện lợi.

Báo cáo mới nhất của tổ chức này cho rằng các cửa hàng tiện lợi truyền thống hiện tăng trưởng nhanh hơn nhóm bán lẻ tại trạm nhiên liệu, nhờ sự phát triển theo hướng điểm đến phục vụ phong cách sống. Điều đó cho thấy cửa hàng tại cây xăng không phải con đường mặc nhiên dễ dàng hơn so với mặt phố, mà là một phân khúc với đặc điểm tiêu dùng khác.

Với Ohmee, việc bước vào cây xăng diễn ra chỉ hơn bốn tháng sau khi thương hiệu đặt chân đến Việt Nam.

Đứng sau Ohmee là Meiyijia, chuỗi cửa hàng tiện lợi thành lập tại Quảng Đông năm 1997 và hiện có hơn 40.000 cửa hàng tại Trung Quốc. Việt Nam là thị trường nước ngoài đầu tiên mà tập đoàn triển khai thương hiệu Ohmee, trước kế hoạch mở rộng sang Malaysia và Indonesia.

Theo thông tin từ Ohmee Việt Nam, Ohmee Express tại Petrolimex cũng là phiên bản cửa hàng tiện lợi quốc tế đầu tiên của Meiyijia được triển khai tại trạm xăng trên thế giới.

Từ 35 cửa hàng hiện hữu, Ohmee vì vậy đang đồng thời thử hai cách mở rộng tại Việt Nam: Các cửa hàng tại khu dân cư, khu đô thị và mô hình Ohmee Express gắn với trạm xăng.

Chia sẻ về bước đi mới của Ohmee tại thị trường Việt Nam, chuyên gia F&B Hoàng Tùng - người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cho rằng sự xuất hiện của Ohmee Express tại các cây xăng Petrolimex có khả năng tạo ra một cách chơi mới trên thị trường cửa hàng tiện lợi. Ohmee được hậu thuẫn bởi một hệ thống có năng lực bán lẻ thuộc nhóm hàng đầu Trung Quốc, trong khi Petrolimex sở hữu mạng lưới cửa hàng xăng dầu thuộc hàng lớn nhất Việt Nam. Việc kết hợp hai lợi thế sẵn có này vì thế là một yếu tố đáng chú ý.

Tuy nhiên, ông lưu ý lưu lượng khách tại cây xăng và lưu lượng khách của một cửa hàng tiện lợi có bản chất khác nhau. Việc một lượng lớn người ghé cây xăng mỗi ngày không đồng nghĩa họ sẽ bước vào cửa hàng và phát sinh giao dịch. Bài toán quan trọng là sau khi đổ xăng, có bao nhiêu khách hàng sẵn sàng ghé Ohmee để mua thêm hàng hóa.

“Tôi cho rằng tỷ lệ chuyển đổi này có thể không cao. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của Ohmee Express là cách họ tận dụng những thế mạnh đã có sẵn. Thay vì phải bỏ rất nhiều tiền để đưa cửa hàng đến gần khách hàng, họ đặt cửa hàng ngay tại nơi khách hàng vốn đã phải đi qua”, vị chuyên gia nhận định.

Theo quan sát của ông, các mô hình cửa hàng tiện lợi gắn với cây xăng thường có giỏ hàng nhỏ hơn và thời gian khách lưu lại cửa hàng ngắn hơn so với cửa hàng tiện lợi truyền thống. Vì vậy, lợi thế về địa điểm chưa đủ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

“Cuối cùng, bài toán vẫn quay trở lại lợi nhuận. Lưu lượng người vào cây xăng phải chuyển hóa thành khách bước vào cửa hàng, từ khách vào cửa hàng chuyển thành đơn hàng, sau đó tiếp tục nâng được giá trị mỗi đơn. Chỉ khi tối ưu được từng mắt xích này, mô hình mới có khả năng tạo ra lợi nhuận; và có lợi nhuận thì mới có thể phát triển bền vững trong dài hạn”, ông nói.