Rạng Đông (RAL) chốt tạm ứng cổ tức 25% sau khi hơn 66% kế hoạch lợi nhuận năm

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng.

Theo quyết định của Hội đồng quản trị, danh sách cổ đông hưởng quyền được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt vào ngày 21/8/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/9/2026.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành, Rạng Đông dự kiến chi hơn 58,87 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 30/5, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch chia cổ tức cả năm với tổng tỷ lệ 50% bằng tiền mặt. Sau đợt tạm ứng 25% lần này, phần cổ tức còn lại dự kiến được thanh toán vào tháng 4/2027.

Quyết định chia cổ tức được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Rạng Đông cải thiện đáng kể. Trong quý II/2026, doanh thu thuần đạt gần 1.576,5 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 117,1 tỷ đồng, tăng 68%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả trên đến từ việc tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, chủ động phòng ngừa rủi ro và bảo toàn tài sản. Trong đó, Rạng Đông đặc biệt chú trọng kiểm soát, giảm công nợ khách hàng trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ hàng hóa Trung Quốc giá rẻ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Rạng Đông ghi nhận doanh thu 3.413,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 266,2 tỷ đồng, tăng 37,15%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 233,7 tỷ đồng, tăng 36,9%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, Rạng Đông đã hoàn thành khoảng 52,5% kế hoạch doanh thu và 66,55% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.