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Thêm 5 mã chứng khoán bị cắt margin, danh sách dài gồm 69 cái tên

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Thêm 5 mã chứng khoán bị cắt margin, danh sách dài gồm 69 cái tên

Tính đến 7/9, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HoSE bao gồm 69 mã.

Theo danh sách mới công bố, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đưa 5 mã chứng khoán vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) gồm BCE, GIL, PNC, VNG VNS .

Cụ thể, BCE của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm.

Tương tự, PNC của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, VNG của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và VNS của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam cũng rơi vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì cùng ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026 là số âm.

Trong khi đó, GIL của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) bị cắt margin do báo cáo tài chính bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận soát xét không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Tính đến 7/9, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HoSE bao gồm 69 mã. Theo đó, nhóm cổ phiếu thuộc diện cảnh báo chiếm số lượng lớn nhất với 29 mã, gồm APG, APH, ASP, CMX, CIG, NVT, TLH, TTF cùng nhiều cổ phiếu khác.

Tiếp đến là nhóm có lợi nhuận sau thuế âm trên BCTC năm 2025 và BCTC bán niên 2026 sau soát xét, gồm 14 mã.

Nhóm chứng khoán có thời gian niêm yết dưới 6 tháng, so với danh sách cập nhật vào đầu tháng 8 vừa qua, HOSE đã bổ sung cổ phiếu DMX, LPS, AAN,... nâng tổng lên 8 mã.﻿

Ngọc Ly

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