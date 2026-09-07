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Xây dựng Thái Sơn báo lãi hơn 11.200 tỷ đồng sau nửa năm

| | Thị trường chứng khoán

Xây dựng Thái Sơn báo lãi hơn 11.200 tỷ đồng sau nửa năm

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên đô năm 2026 đã đươc soát xét của CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh trong nửa đầu năm.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét của CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh trong nửa đầu năm.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Thái Sơn đạt doanh thu hơn 3.752 tỷ đồng, cao gấp gần 8 lần mức 481 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lớn đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với doanh thu hơn 3.736 tỷ đồng.

Sau khi trừ giá vốn, doanh nghiệp thu về hơn 1.260 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của Thái Sơn trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 16.337 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức và lợi nhuận được chia từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh đạt hơn 14.740 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 90 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.527 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền đặt cọc và cho vay.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp ghi nhận hơn 3.466 tỷ đồng chi phí tài chính, trong đó riêng chi phí lãi vay, lãi trái phiếu và chi phí phát hành trái phiếu hơn 3.281 tỷ đồng.

Kết quả, Thái Sơn báo lợi nhuận trước thuế gần 13.695 tỷ đồng. Sau thuế, doanh nghiệp lãi 11.231 tỷ đồng, cao gấp hơn 13 lần mức 847 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Hơn 11.000 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm trong phần thuyết minh về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

Thái Sơn cho biết hoạt động chính trong kỳ hiện tại của công ty là phát triển dự án bất động sản. Tập đoàn Vingroup là công ty mẹ tối cao của Thái Sơn.

Tuy nhiên, tại ngày 30/6/2026, số lượng nhân viên của Thái Sơn chỉ là 1 người, không thay đổi so với thời điểm cuối năm 2025.

Ảnh: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã được soát xét của doanh nghiệp.

Thái Sơn đồng thời có một công ty con là Công ty TNHH Thương mại và Phát triển kinh doanh Sao Mai, với tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết đều ở mức 100%. Hoạt động chính của Sao Mai là đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

BCTC cũng cho thấy tại cuối tháng 6, Thái Sơn có hơn 19.391 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành. Trong đó, gần 1.889 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào tháng 8/2026 và khoảng 17.503 tỷ đồng có thời gian đáo hạn từ tháng 10/2027 đến tháng 6/2029. Các lô trái phiếu này có lãi suất cố định 12-12,5%/năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Thái Sơn được Ernst & Young Việt Nam (EY) soát xét. Kiểm toán viên kết luận không thấy có vấn đề khiến họ cho rằng BCTC không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của doanh nghiệp trong kỳ.

Theo Phương Vy

Nhịp sống thị trường

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