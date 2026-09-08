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Chủ đầu tư Aqua City lỗ ròng hơn 120 tỷ đồng bán niên 2026

| | Thị trường chứng khoán

Thành Phố Aqua- chủ đầu tư dự án Aqua City ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 120,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi dư nợ vay ngân hàng tăng mạnh lên hơn 1.548 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty TNHH Thành Phố Aqua đã có văn bản công bố thông tin về tình hình tài chính gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Người sở hữu trái phiếu.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Thành Phố Aqua báo lỗ ròng hơn 120,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ ròng hơn 70 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Thành Phố Aqua tăng 3,8% so với cùng kỳ, lên mức hơn 1.670,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu 846,64 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 825,3 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả ở mức hơn 11.349,9 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Qua đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,2 lần lên 6,79 lần.

Chủ đầu tư Aqua City lỗ ròng hơn 120 tỷ đồng bán niên 2026- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Trong cơ cấu nợ vay, Thành Phố Aqua vay ngân hàng tăng mạnh từ 93,2 tỷ đồng lên mức 1.548,3 tỷ đồng; trong khi dư nợ trái phiếu giảm mạnh từ 2.101,9 tỷ đồng xuống còn 500 tỷ đồng; nợ phải trả khác hơn 9.301,6 tỷ đồng.

Về nghĩa vụ thanh toán trái phiếu, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thành phố Aqua đã thanh toán chậm hơn 26 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TPACH2125001.

Được biết, lô trái phiếu mã TPACH2125001 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 17/9/2021, kỳ hạn ban đầu là 48 tháng, ngày đáo hạn dự kiến là 17/9/2025.

Tuy nhiên, sau đó lô trái phiếu được kéo dài kỳ hạn lên 72 tháng, ngày đáo hạn mới là 17/9/2027; lãi suất mới cố định 10,5%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/1 lần.

Thành Phố Aqua phát hành lô trái phiếu nêu trên nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động để thanh toán tối đa 70% chi phí nhận chuyển nhượng 99,999% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land.

Về Công ty TNHH Thành Phố Aqua, doanh nghiệp được biến đến là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (Novaland, mã: NVL, sàn HoSE) với tỷ lệ quyền sở hữu là 50,98% và tỷ lệ biểu quyết 51% tính đến ngày 30/6/2026.

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City (hơn 110,5 ha) - một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại TP.Đồng Nai.

Aqua City được xem là dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD, có vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Aqua City

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