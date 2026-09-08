BIG chính thức đón quỹ ngoại làm cổ đông chiến lược, mở đường lên HOSE

Từ đối tác tài chính đến cổ đông chiến lược toàn diện

Lễ ký kết diễn ra vào đầu tháng 09/2026 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG và Brookland Group (quỹ đầu tư hoạt động trên 24 quốc gia với 35 năm kinh nghiệm) đã đánh dấu một bước chuyển mình mang tính chiến lược. Không dừng lại ở một thỏa thuận hợp tác thông thường, mối quan hệ giữa hai bên đã chính thức được nâng lên một tầm cao mới: Đồng hành chiến lược toàn diện.

Brookland Group, định chế tài chính từng triển khai hơn 12 tỷ USD vốn qua nhiều chu kỳ đầu tư, đã thể hiện tầm nhìn dài hạn khi cam kết đầu tư và nắm giữ tối thiểu 2 triệu cổ phiếu BIG. Theo kế hoạch, lượng cổ phiếu này dự kiến sẽ được quỹ ngoại mua lại từ các cổ đông lớn hiện hữu của BIG thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận.

Động thái chuyển giao cổ phần này nhằm đảm bảo Brookland chính thức trở thành cổ đông lớn, tạo sự gắn kết chặt chẽ về quyền lợi để quỹ ngoại đồng hành cùng BIG trong suốt lộ trình niêm yết lên sàn chứng khoán HOSE. Bên cạnh đó, tổ chức này tiếp tục nhắm tới mục tiêu tham gia vào các đợt phát hành cổ phần mới của Tập đoàn trong tương lai với tổng quy mô giải ngân dự kiến lên tới 10 triệu USD.

Nâng chuẩn quản trị, tiệm cận thông lệ quốc tế

Việc đón cổ đông chiến lược ngoại còn được thể hiện rõ nét qua kế hoạch kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao. Để tương xứng với vị thế mới và sự tham gia sâu của cổ đông quốc tế, Ban lãnh đạo Tập đoàn BIG dự kiến sẽ đề cử đại diện từ Brookland Group tham gia ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông sắp tới.

Đây là một nước cờ mang lại lợi ích kép. Một mặt, sự góp mặt của chuyên gia tài chính quốc tế trong HĐQT sẽ giúp BIG chuẩn hóa quy trình quản trị, gia tăng tính minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi của các cổ đông. Mặt khác, đây là điểm cộng lớn trong mắt cơ quan quản lý và các định chế tài chính khi Tập đoàn đang ráo riết chuẩn bị hồ sơ chuyển sàn.

Ông Kiều Văn Khoa - Chủ tịch HDQT chia sẻ chào đón các cổ đông quốc tế đến đồng hành cùng Tập đoàn đầu tư BIG

Trợ lực đẩy nhanh các đại dự án và hệ sinh thái thực

Với mức định giá P/E hấp dẫn (chỉ khoảng 2,0 lần dựa trên EPS 2025) và lợi nhuận liên tục tăng trưởng, BIG đang sở hữu một hệ sinh thái kinh doanh vận hành hiệu quả. Dòng vốn và kinh nghiệm quản trị từ Brookland Group sẽ đóng vai trò như một "máy gia tốc" cho hai động lực tăng trưởng cốt lõi của doanh nghiệp:

Bất động sản thương mại & dịch vụ tạo dòng tiền: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và khai thác thương mại các dự án trọng điểm tại khu vực trung tâm Miền Tây, song song với việc mở rộng các khách sạn hạng sang, chuỗi nhà hàng theo mô hình kinh tế nightlife FNB & E theo chuẩn quốc tế với nguồn doanh thu và dòng tiền lớn.

Thương mại & Xuất khẩu nông sản: Củng cố chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu, tối ưu hóa công suất của các điểm thu mua chiến lược để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn, mang về dòng ngoại tệ ổn định.

Bệ phóng hoàn hảo cho lộ trình niêm yết HOSE

Ban lãnh đạo của Tập đoàn đầu tư BIG và Quỹ đầu tư Brookland Group tại sự kiện

Đích đến quan trọng nhất của việc đón cổ đông chiến lược ngoại chính là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam. Brookland Group đã cam kết đồng hành sát sao cùng BIG trong suốt lộ trình nâng chuẩn doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu chính thứ c chuyển cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào Quý IV/2026.

Sự cộng hưởng giữa một doanh nghiệp sở hữu tài sản thực, nền tảng lợi nhuận bền vững và một quỹ ngoại sẵn sàng cam kết nắm giữ khối lượng lớn cổ phiếu đang tạo ra một cấu trúc đầu tư vững chắc. Cổ phiếu BIG đang khẳng định vị thế của một hệ sinh thái sẵn sàng bứt phá và hội nhập cùng dòng vốn lớn từ các định chế tài chính toàn cầu.