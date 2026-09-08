Ngân hàng dẫn sóng trái phiếu doanh nghiệp, Kho bạc Nhà nước tăng tốc huy động vốn

Ngân hàng giữ vai trò lớn trên thị trường TPDN



Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường TPDN sơ cấp tiếp tục duy trì tốc độ phát hành khá tích cực trong tháng 8/2026, với 33 đợt phát hành, tổng giá trị đạt 32.029 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/8, tổng giá trị TPDN phát hành đạt 348.980 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ vẫn chiếm ưu thế với 295.942 tỷ đồng, tương đương 84,8% tổng giá trị phát hành; phát hành ra công chúng đạt 53.038 tỷ đồng, chiếm 15,2%.

Xét theo cơ cấu ngành, nhóm ngân hàng tiếp tục là một trong những lực lượng phát hành chủ chốt, chiếm 28,3% tổng giá trị phát hành lũy kế, đứng thứ 2 toàn thị trường sau nhóm “khác” với 47,1%. Bất động sản đứng thứ 3 với tỷ trọng 19,5%, tiếp đến là xây dựng với 3,1% và nông nghiệp, thủy sản.

Nhóm Ngân hàng đứng thứ 2 về giá trị phát hành. Nguồn VBMA

Trong tháng 8, nhiều ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, HDBank, MB, ACB, SHB, VIB, VPBank... liên tục triển khai các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, qua đó bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn.

Không chỉ giữ vai trò lớn ở phía phát hành, nhóm ngân hàng còn chiếm tỷ trọng áp đảo trong hoạt động mua lại TPDN trước hạn. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị TPDN được mua lại trước hạn đạt 199.172 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng chiếm 87,6%, tương đương 174.617 tỷ đồng.

Theo Báo cáo của VBMA, áp lực đáo hạn TPDN trong những tháng cuối năm vẫn đáng lưu ý.

Tổng giá trị trái phiếu đến hạn thanh toán từ nay đến cuối năm 2026 còn khoảng 91.413 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm phần lớn với 51.686 tỷ đồng, tương đương 56,5%, tập trung chủ yếu vào tháng 9 và tháng 12. Nhóm ngân hàng đứng thứ 2 với 19.255 tỷ đồng, chiếm 21,1%.

Trong khi hoạt động phát hành mới duy trì ở mức vừa phải, thanh khoản trên thị trường TPDN riêng lẻ thứ cấp lại tăng đáng kể. Giá trị giao dịch bình quân ngày trong tuần đạt 9.580 tỷ đồng, tăng 41,44% so với tuần trước.

Một số mã có giá trị giao dịch lớn nhất tuần gồm trái phiếu của CTCP Vinhomes với 7.854 tỷ đồng, Công ty TNHH Parkland 53 với 6.817 tỷ đồng và CTCP Phát triển BĐS Hưng Long với 4.568 tỷ đồng.

Dòng tiền tập trung vào Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5-10 năm

Trên thị trường TPCP sơ cấp, phiên đấu thầu ngày 26/8 cho thấy sự phân hóa rõ rệt về nhu cầu giữa các kỳ hạn. KBNN gọi thầu tổng cộng 17.000 tỷ đồng tại 5 kỳ hạn gồm 3, 5, 10, 15 và 30 năm.

Trong đó, kỳ hạn 5 năm và 10 năm tiếp tục thu hút phần lớn sức cầu. KBNN huy động được 6.707 tỷ đồng trên 7.000 tỷ đồng gọi thầu ở kỳ hạn 5 năm, tương đương tỷ lệ trúng thầu 96%. Lãi suất trúng thầu tăng 1 điểm cơ bản lên 4,25%/năm.

Nguồn VBMA

Ở kỳ hạn 10 năm, lượng trúng thầu đạt 5.700 tỷ đồng trên 8.000 tỷ đồng gọi thầu, tương đương 71%, với lãi suất trúng thầu tăng 1 điểm cơ bản lên 4,41%/năm.

Ngược lại, nhu cầu đối với các kỳ hạn dài và ngắn hơn vẫn khá thấp. Kỳ hạn 3 năm không có khối lượng trúng thầu. Tại kỳ hạn 15 năm và 30 năm, KBNN lần lượt chỉ huy động được 50 tỷ đồng, tương đương 5% và 10% lượng gọi thầu, với lãi suất trúng thầu tương ứng 4,55% và 4,60%/năm.

Tính đến ngày 26/8, KBNN đã huy động được 228.921 tỷ đồng TPCP kể từ đầu năm, tương đương 45,8% kế hoạch năm (500.000 tỷ đồng). Cơ cấu huy động tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm, chiếm 75,78%, và kỳ hạn 5 năm, chiếm 21,84%.

Với khối lượng còn lại khá lớn so với kế hoạch cả năm, áp lực huy động TPCP trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục ở mức cao.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPCP trong tuần (từ ngày 24-28/8) đạt 94.634 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch outright bình quân đạt 12.553 tỷ đồng/ngày, tăng 7,5% so với tuần trước, trong khi giao dịch repo đạt 6.374 tỷ đồng/ngày, giảm 2,2%.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng nhẹ 149 tỷ đồng trong tuần, song tính chung từ đầu năm vẫn bán ròng 5.081 tỷ đồng. Lợi suất giao dịch TPCP theo chuẩn VBMA nhìn chung ổn định ở phần lớn các kỳ hạn, trong khi lợi suất kỳ hạn 5 năm và 7 năm tăng nhẹ.

Nhìn tổng thể, thị trường trái phiếu những ngày cuối tháng 8 cho thấy hai xu hướng đáng chú ý, TPDN tiếp tục có sự tham gia lớn của nhóm ngân hàng, đồng thời thanh khoản thứ cấp cải thiện mạnh; trong khi trên thị trường TPCP, dòng tiền vẫn tập trung vào các kỳ hạn 5-10 năm và KBNN còn một khối lượng lớn cần huy động trong những tháng cuối năm.

Nhìn chung, thị trường trái phiếu đang cho thấy sự phân hóa giữa hai kênh huy động vốn. TPDN duy trì hoạt động phát hành và thanh khoản thứ cấp tích cực, với nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng, trong khi TPCP đứng trước yêu cầu tăng tốc huy động trong những tháng cuối năm. Diễn biến cung – cầu và mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục là những yếu tố đang chú ý đối với thị trường trong thời gian tới.