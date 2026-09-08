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Không tìm thấy thẻ ngân hàng, có thể chủ động khóa thẻ thế nào?

| | Smart Money

Bạn đọc Lâm Trịnh (Quảng Trị) hỏi: Tôi tìm mãi không thấy thẻ ngân hàng và lo có thể đã làm mất. Trong trường hợp này, tôi có thể tự khóa thẻ ngay không và phải làm thế nào?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Nếu không tìm thấy thẻ và chưa chắc thẻ bị thất lạc hay chỉ để quên ở đâu đó, bạn nên chủ động khóa thẻ tạm thời càng sớm càng tốt để hạn chế nguy cơ thẻ bị người khác sử dụng.

Hiện nay, tùy ngân hàng, khách hàng có thể khóa thẻ qua ứng dụng ngân hàng số, gọi hotline hoặc yêu cầu hỗ trợ trực tiếp tại chi nhánh, phòng giao dịch.

Có thể tự khóa thẻ ngay trên điện thoại

Nếu ngân hàng của bạn có hỗ trợ tính năng này, cách nhanh và thuận tiện là sử dụng Mobile Banking.

Thông thường, sau khi đăng nhập ứng dụng, bạn vào phần quản lý thẻ, chọn đúng chiếc thẻ bị thất lạc và sử dụng chức năng khóa thẻ. Tên gọi và các bước cụ thể có thể khác nhau tùy ứng dụng của từng ngân hàng.

Việc khóa tạm thời giúp ngăn thẻ tiếp tục được sử dụng cho các giao dịch thuộc phạm vi bị khóa. Nếu sau đó tìm lại được thẻ, tùy chính sách của ngân hàng, bạn có thể thực hiện mở khóa để tiếp tục sử dụng.

Không sử dụng được Mobile Banking thì làm thế nào?

Bạn nên gọi ngay đến hotline chính thức của ngân hàng phát hành thẻ và yêu cầu hỗ trợ khóa thẻ. Ngân hàng sẽ xác minh thông tin của chủ thẻ trước khi thực hiện yêu cầu.

Số hotline nên được lấy từ website, ứng dụng hoặc các kênh chính thức của ngân hàng, tránh gọi vào số điện thoại được cung cấp qua tin nhắn hoặc đường link không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, khách hàng có thể mang giấy tờ tùy thân đến chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng để yêu cầu khóa thẻ và được hướng dẫn xử lý tiếp.

Khóa thẻ có phải là khóa tài khoản không?

Đây là hai việc khác nhau.

Khi bị mất thẻ vật lý, khách hàng có thể khóa chiếc thẻ đó để ngăn việc tiếp tục sử dụng thẻ. Điều này không đồng nghĩa với việc đóng tài khoản thanh toán liên kết với thẻ.

Do đó, nếu chỉ không tìm thấy thẻ, bạn nên lựa chọn đúng chức năng khóa thẻ, tránh nhầm với đóng hoặc khóa tài khoản.

Nếu chắc chắn đã mất thẻ thì sao?

Sau khi khóa thẻ, bạn nên kiểm tra lịch sử giao dịch để phát hiện kịp thời những giao dịch mà mình không thực hiện. Nếu thấy giao dịch bất thường, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hướng dẫn xử lý.

Trường hợp xác định thẻ đã mất và không thể tìm lại, hãy liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn về việc hủy thẻ cũ và cấp lại thẻ mới theo quy định của ngân hàng.

Đặc biệt, không cung cấp số thẻ, mã PIN, mã CVV/CVC, OTP hoặc thông tin đăng nhập ngân hàng số cho người khác, kể cả khi có người liên hệ và tự nhận có thể hỗ trợ tìm hoặc mở lại thẻ.

Tóm lại, khi không tìm thấy thẻ ngân hàng, bạn không nên chờ đến khi chắc chắn thẻ đã mất mới xử lý. Có thể chủ động khóa thẻ tạm thời trước; nếu tìm lại được thì kiểm tra tình trạng thẻ và thực hiện mở khóa theo hướng dẫn của ngân hàng, còn nếu thẻ thực sự bị mất thì liên hệ ngân hàng để xử lý và cấp lại thẻ khi cần.

Theo Dùng tiền thông thái

Thời báo ngân hàng

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