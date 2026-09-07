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Công an kiểm tra, xác minh giao dịch chuyển tiền 78.000.000 đồng tại ACB: Người nhận là bà cụ U70 không biết dùng tài khoản ngân hàng

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Vừa qua, công an xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Công an xã Hồng Sơn đã hỗ trợ bà Nguyễn Thị Ba (SN 1957, trú thôn An Thái, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) liên hệ với người chuyển nhầm và thực hiện các thủ tục để trả lại số tiền 78 triệu đồng.

Trước đó, Công an xã Hồng Sơn nhận được công văn của Công an xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa về việc bà Phạm Thị Minh Châu (SN 1991, trú thôn Hội Xưởng, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa) chuyển nhầm 78 triệu đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Ba (SN 1957, trú thôn An Thái, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng).

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bà Nguyễn Thị Ba chuyển trả số tiền 78 triệu đồng.

Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Ba cho biết không biết trong tài khoản của mình có số tiền trên nên đã nhờ Công an xã giải thích, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ chuyển trả tiền cho bà Châu. Do bà Ba lớn tuổi, không thể thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, Công an xã đã hỗ trợ đưa bà đến Ngân hàng ACB tại phường Phan Thiết để thực hiện chuyển trả số tiền 78 triệu đồng.

Sau khi nhận lại số tiền, bà Phạm Thị Minh Châu cảm ơn bà Ba và Công an xã Hồng Sơn đã tận tình hỗ trợ.

Sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Hồng Sơn cùng việc bà Nguyễn Thị Ba chủ động trả lại số tiền chuyển nhầm đã góp phần lan tỏa việc làm tốt trong cộng đồng.

Công an xã Hồng Sơn khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi cần liên hệ ngân hàng, cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng

Linh San

An ninh tiền tê

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