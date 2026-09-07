Cảnh giác với chiêu lừa đảo cài đặt loa báo biến động số dư

Loa thông báo chuyển khoản thường được các hộ kinh doanh sử dụng những năm gần đây.

Thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR mang lại nhiều tiện lợi, đặc biệt tại các cửa hàng tạp hóa, quán ăn và điểm kinh doanh có lượng khách lớn. Cùng với đó, nhiều hộ kinh doanh lắp đặt loa thông báo chuyển khoản để nhanh chóng nhận biết khi tài khoản có giao dịch mà không cần liên tục kiểm tra điện thoại.

Tuy nhiên, chính thiết bị hỗ trợ này có thể trở thành sơ hở nếu người bán quá tin tưởng vào âm thanh phát ra từ loa mà không kiểm tra trực tiếp tài khoản ngân hàng.

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo lợi dụng tính năng “phát lại” (replay) trên loa báo chuyển khoản để chiếm đoạt tài sản. Điểm đáng chú ý là thủ đoạn này không nhất thiết cần đến những kỹ thuật công nghệ phức tạp. Kẻ gian chủ yếu khai thác sự bận rộn, mất tập trung của người bán, đặc biệt vào những thời điểm cửa hàng đông khách.

Chúng giả vờ mua một món hàng có giá trị nhỏ nhưng đề nghị thanh toán bằng cách chuyển khoản một khoản tiền lớn hơn giá trị thực tế. Đối tượng đưa ra lý do muốn chủ cửa hàng trả lại phần tiền chênh lệch bằng tiền mặt. Đây là bước quan trọng trong kịch bản lừa đảo. Khi người bán đang tập trung lấy hàng, chuẩn bị tiền thừa hoặc phục vụ những khách hàng khác, đối tượng giả vờ thao tác chuyển khoản trên điện thoại. Tuy nhiên, thay vì thực hiện giao dịch, chúng tìm cách tác động vào loa báo chuyển khoản và kích hoạt chức năng phát lại âm thanh của giao dịch trước đó.

Loa lập tức phát thông báo nhận tiền khiến người bán dễ hiểu nhầm rằng giao dịch mới đã được thực hiện thành công. Nếu không kiểm tra lại biến động tài khoản, chủ cửa hàng có thể giao hàng đồng thời đưa tiền mặt cho đối tượng. Sau khi đạt được mục đích, kẻ gian nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng cũng đã cảnh báo về tình trạng các đối tượng lợi dụng nhu cầu lắp đặt thiết bị loa thông báo biến động số dư của các hộ kinh doanh để gia tăng hoạt động lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, tiếp cận người dùng qua mạng xã hội, hướng dẫn cài đặt thiết bị, từ đó tìm cách xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát ví điện tử liên kết tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại TP Đà Nẵng, vừa ghi nhận một vụ việc điển hình, theo phản ánh, đối tượng đã liên hệ với chị N.T.M.T thông qua mạng xã hội TikTok, hướng dẫn cài đặt loa thông báo cho ví điện tử.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, đối tượng tiếp tục dẫn dắt nạn nhân thực hiện hàng loạt thao tác như cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số, xác thực tài khoản ví điện tử và cung cấp thông tin cá nhân. Đáng chú ý, với lý do “xác thực hệ thống”, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp hình ảnh chân dung để thực hiện quy trình eKYC (là quy trình xác minh danh tính trực tuyến, cho phép người dùng mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc dịch vụ số mà không cần gặp mặt trực tiếp) trái phép.

Tiếp đó, nạn nhân bị yêu cầu cung cấp mã OTP gửi về điện thoại và thực hiện cú pháp nhắn tin kích hoạt dịch vụ thanh toán. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi hoàn tất các thao tác theo hướng dẫn, tài khoản của nạn nhân đã bị thực hiện liên tiếp nhiều giao dịch chuyển tiền trái phép, với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, đối tượng nhanh chóng xóa toàn bộ nội dung trao đổi nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết.

Để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ kinh doanh luôn trực tiếp kiểm tra biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng của mình trước khi giao hàng hoặc hoàn tiền mặt cho khách.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào dưới mọi hình thức, bởi đây là lớp bảo mật quan trọng của tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

Đồng thời, cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân như CCCD, tránh bị lợi dụng để mở tài khoản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.