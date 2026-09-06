Công an sẽ rà soát, làm việc với chủ tài khoản ngân hàng có những giao dịch nhận tiền sau đây

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế lập biên bản vi phạm hành chính. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Thời gian gần đây, công an nhiều tỉnh thành đã đồng loạt phát hiện và xử lý hàng loạt vụ việc liên quan đến mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.

Chẳng hạn ngày 28/8/2026, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 5534/QĐ-XPHC, xử phạt ông N.T.T (sinh năm 1996, trú tại xã Quảng Tín) số tiền 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán đứng tên mình. Vụ việc được Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện qua công tác nghiệp vụ giám sát dòng tiền trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phòng chống rửa tiền. Trong quá trình làm việc, người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm, nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Ngày 4/9/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang cũng công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp về hành vi vi phạm quy định hoạt động thanh toán, với tổng số tiền phạt gần 800 triệu đồng. Các trường hợp bị xử lý gồm N.X.B., N.B.Q., T.H.Q.V., T.Q.T. (cùng sinh năm 2007, trú xã Linh Hồ, Tuyên Quang), V.M.B. (sinh năm 2007, trú xã Lũng Cú), L.Q.T. (sinh năm 2007, trú xã Niêm Sơn), V.M.S. (sinh năm 2007, trú xã Mèo Vạc), L.H.D. (trú xã Tân Uyên, Lai Châu) và D.T.A. (sinh năm 2009, trú xã Liên Bão, Bắc Ninh). Những người này bị xác định đã mua, bán trái phép thông tin của tổng cộng 34 tài khoản ngân hàng.

Tại Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Huy (sinh năm 2006, trú tại Phú Thọ) về hành vi mua bán trái phép thông tin 28 tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan công an, tình trạng cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng để nhận tiền “phí mở tài khoản” có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý nhẹ dạ, ham lợi nhuận của một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên, sinh viên, người lao động tự do, để lôi kéo tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tín dụng đen, rửa tiền trên không gian mạng…

Phương thức, thủ đoạn của đối tượng là đăng tải thông tin tuyển “cộng tác viên nhận – chuyển tiền”, “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền online không cần vốn” trên các nền tảng mạng xã hội. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hứa hẹn trả tiền hoa hồng cho người dân từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi tháng với việc cần cung cấp số tài khoản ngân hàng. Một số trường hợp, đối tượng còn yêu cầu người tham gia mở thêm nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, đăng ký Internet Banking, cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc giao thẻ ATM để đối tượng quản lý, sử dụng.

Thực chất, những tài khoản ngân hàng được thuê hoặc mua lại thường bị các đối tượng sử dụng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trung gian chuyển tiền để phục vụ hoạt động đánh bạc, cá độ; cho vay nặng lãi; che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp nhằm rửa tiền; phân tán dòng tiền để gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Khi các vụ việc vi phạm pháp luật bị phát hiện, người đứng tên tài khoản ngân hàng sẽ bị xác minh, làm việc với cơ quan chức năng, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 500 triệu đồng hoặc xử lý hình sự đến 07 năm tù tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, và người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ đối mặt với án hình sự và thiệt hại tài chính, người bán, cho thuê, cho mượn tài khoản còn bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân và gia đình.