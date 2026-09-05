Từ tháng này, ngân hàng có quy định mới, tài khoản sẽ tự động trừ tiền từ 16.500 đồng trong trường hợp sau

Từ tháng 9, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) áp dụng cách thu phí mới đối với thông báo biến động số dư SMS Banking.

Cụ thể, từ ngày 01/9/2026, VietinBank điều chỉnh mức phí dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua tin nhắn SMS.

Đối với khách hàng phát sinh từ 14 tin nhắn SMS biến động số dư/tháng trở xuống, mức phí dịch vụ là 16.500 VND/tháng (đã bao gồm VAT).

Đối với khách hàng phát sinh từ 15 tin nhắn SMS biến động số dư/tháng trở lên, VietinBank giữ nguyên chính sách hiện hành, áp dụng mức phí 880 VND/SMS (đã bao gồm VAT) theo số lượng tin nhắn SMS thực tế phát sinh trong kỳ.

VietinBank cũng lưu ý, chu kỳ tính phí và thời điểm thu phí dịch vụ không thay đổi. Chu kỳ tính phí được tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng và phí dịch vụ được thu trong tuần đầu tiên của tháng kế tiếp chu kỳ tính phí. Mức phí mới sẽ được áp dụng trong đợt thu phí từ tuần đầu tháng 10/2026.

Vietbank cũng cho biết, kể từ tháng 10/2026, ngân hàng thực hiện thu phí dựa trên số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng 09/2026 theo chính sách thu phí mới.

Khách hàng nhận từ 0-20 tin nhắn SMS trong tháng trước sẽ chịu phí 15.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao, chưa bao gồm VAT, tức 16.500 đồng đã bao gồm VAT.

Với khách hàng nhận trên 20 tin nhắn trong tháng trước, phí được tính ở mức 15.000 đồng/tháng, cộng thêm 800 đồng cho mỗi tin nhắn vượt quá 20 tin. Mức phí tối đa là 200.000 đồng/tháng, chưa bao gồm VAT.

Chẳng hạn, nếu khách hàng nhận 258 tin nhắn trong tháng 9/2026, phí dịch vụ tháng 10 theo công thức sẽ là 15.000 đồng + (238 × 800 đồng), tương đương 205.400 đồng. Tuy nhiên, do áp dụng mức trần, số phí thực tế phải trả là 200.000 đồng, chưa gồm VAT.

Ngân hàng cho biết việc điều chỉnh phí được thực hiện trong bối cảnh các nhà mạng viễn thông điều chỉnh phí dịch vụ SMS ngân hàng và theo thông lệ thị trường. Để hạn chế chi phí, ngân hàng khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận thông báo biến động số dư qua tính năng OTT trên ứng dụng.