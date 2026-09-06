Tinh vi thủ đoạn lừa đảo định danh sổ đỏ

Trước những cuộc gọi của người tự xưng là cán bộ địa chính địa phương yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, bìa đỏ thửa đất gia đình đang sở hữu do còn thiếu dữ liệu, người dân cần cẩn trọng, kiểm chứng thông tin với cơ quan chức năng địa phương trước khi quyết định thực hiện bất cứ một hành động nào, bởi có thể chỉ sau một cuộc gọi, toàn bộ số tiền trong tài khoản sẽ biến mất.

Nhận được tin nhắn của người đang thuê nhà mình, người phụ nữ đã gọi cho số điện thoại trên vì tin rằng phải cập nhật thông tin dữ liệu đất đai cho thửa đất của gia đình.

Nạn nhân bị lừa đảo chia sẻ: "Nó bảo tôi là mang sổ đỏ ra, chụp mặt trước của sổ đỏ, sau đó hỏi tôi đã nộp thuế nhà đất chưa? Tôi bảo không, từ trước tới nay nhà tôi không nộp thuế, không thấy tổ dân phố thông báo nộp thuế gì. Nó bảo có thể phải nộp thuế".

Toàn bộ chỉ dẫn của đối tượng lừa đảo với nạn nhân đều thực hiện qua cuộc gọi vào gần trưa, không nhắn tin, không gửi link.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Anh (Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Từ Liêm, TP.Hà Nội) cho biết: "Cuối năm, UBND phường sẽ tổng rà soát đối với trường hợp phải nộp thuế phi nông nghiệp để thu. Còn hiện tại ở thời điểm thực hiện chiến dịch 45 ngày không thu thuế phi nông nghiệp".

Từ lý do giả mạo là phải đóng thuế phi nông nghiệp, đối tượng đã liên tiếp dẫn dắt hành vi của nạn nhân vào một trang web giả mạo "khaidichvucong.com".

Được thiết kế tương đồng với trang web thật, nhưng, chỉ có hai đầu mục có thể truy cập tại trang giả mạo: một là mục "Cư trú và giấy tờ tùy thân", hai là mục "Liên kết căn cước công dân gắn chip".

Nhấn vào mục "Cư trú và giấy tờ tùy thân", các đầu mục thông tin có dấu sao đỏ yêu cầu bắt buộc phải điền là căn cước công dân, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, tài khoản ngân hàng…

Còn khi nhấn vào mục "Liên kết căn cước công dân gắn chip" hiện ra yêu cầu cho truy cập camera và quét 2 mặt căn cước công dân. Ngay cả khi nhấn hủy liên kết, giao diện một lần nữa hiển thị yêu cầu cho truy cập camera.

Rõ ràng, đích đến của cả 2 mục này đều nhằm thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Bẫy tâm lý của đối tượng lừa đảo

Gần 43 triệu đồng bị rút khỏi tài khoản chỉ sau một cuộc gọi. Vì sao người phụ nữ này lại có thể dễ tin, dễ dàng cung cấp các thông tin cá nhân, bìa đỏ, tài khoản ngân hàng và thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo? Tuy nhiên, những bẫy lừa đảo mà đối tượng giăng ra không đơn thuần chỉ là dẫn dắt hành vi của nhân vật, mà còn là sự thao túng về tâm lý rất riêng dành cho mỗi nạn nhân.

Mạo danh cán bộ cấp sở, thậm chí là cấp bộ nhằm vừa tạo niềm tin, vừa tạo áp lực với người nghe về những thông tin sai sự thật mình cung cấp, đối tượng lừa đảo còn rất tinh vi trong việc nắm bắt khả năng, tâm lý của người nhận cuộc gọi.

Toàn bộ chỉ dẫn của đối tượng lừa đảo với nạn nhân đều thực hiện qua cuộc gọi vào gần trưa, không nhắn tin, không gửi link.

Với cái bẫy tấn công vào cảm xúc, ở đây là tạo sự thân thiện trong áp lực thời gian trao đổi, nạn nhân đã sập bẫy.

Nêu chính xác thông tin cá nhân, hiểu các quy trình hành chính và đưa ra nhiều lý do gắn với thực tế hoạt động xã hội đang được thực hiện, những kịch bản lừa đảo lợi dụng hoạt động thực tế của chính quyền địa phương dù không mới, nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy, đặc biệt với những người cao tuổi, người chưa nắm rõ thông tin.

Cẩn trọng kiểm chứng trước mọi cuộc gọi lạ

Để không sập bẫy lừa đảo, người dân hãy luôn nhớ nguyên tắc: không làm việc qua điện thoại, qua các nền tảng mạng xã hội của cơ quan chức năng. Chỉ cần chậm lại vài phút để kiểm tra thông tin, trao đổi với chính quyền cơ sở, người dân hoàn toàn có thể tránh được bẫy lừa đảo trên không gian số.

Nhận được cuộc gọi yêu cầu mang sổ đỏ, giấy tờ cá nhân ra phường để cập nhật dữ liệu đất đai, phản ứng đầu tiên của ông Long (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) là vừa tin vừa nghi ngờ. Đứng giữa việc tin hay không tin, ông chọn xác minh trực tiếp với công an khu vực.

Đại úy Nguyễn Duy Khánh (Công an phường Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết: "Ủy ban nhân dân phường không có cán bộ nào tên là Thảo yêu cầu công dân phải ra phường khai báo, chuyển khoản, nộp tiền online qua chuyển khoản về thủ tục đất đai".

Chậm lại và chứng thực cho thông tin trước khi hành động - đây cũng là nội dung mà lực lượng công an khu vực, an ninh cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến người dân.

Không có giải pháp kỹ thuật nào hoàn hảo bằng sự cảnh giác của chính mỗi cá nhân. Khi lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở bám sát từng địa bàn, người dân nằm lòng quy tắc kiểm trước, tin sau, từ chối mọi yêu cầu bất thường qua điện thoại, sẽ triệt tiêu thủ đoạn của đối tượng lừa đảo qua mạng.