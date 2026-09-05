Dùng tài khoản ngân hàng biệt danh, người phụ nữ sau khi chuyển thành công 10 triệu đồng phải đến công an trình báo

Theo Báo Tuyên Quang, Công an xã Xuân Vân vừa hỗ trợ chị Vũ Thị Gấm, trú tại thôn Phúc Ninh, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang nhận lại số tiền 10 triệu đồng do chuyển khoản nhầm qua ứng dụng ngân hàng.

Cán bộ Công an xã Xuân Vân kịp thời hỗ trợ chị Vũ Thị Gấm nhận lại 10 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, trong các ngày 10-8 và 28-8-2026, chị Gấm sử dụng ứng dụng Ngân hàng Vietinbank để thực hiện 2 lần giao dịch chuyển tiền. Do sơ suất khi thao tác bằng biệt danh tài khoản (ALIAS), chị đã chuyển nhầm toàn bộ 10 triệu đồng sang tài khoản của một người lạ. Sau khi phát hiện sai sót, chị Gấm đã đến trụ sở Công an xã Xuân Vân trình báo, đề nghị giúp đỡ.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Vân khẩn trương tiến hành xác minh thông tin chủ tài khoản thụ hưởng. Kết quả xác định người nhận số tiền trên là anh Nông Văn Long, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp với Công an xã Xuân Lãng liên hệ, giải thích và đề nghị anh Long hoàn trả lại tài sản cho người chuyển nhầm.

Được sự vận động kịp thời, anh Long đã chuyển trả lại đầy đủ 10 triệu đồng cho chị Vũ Thị Gấm. Nhận lại tài sản, chị Gấm đã cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Vân vì tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân.