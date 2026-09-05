Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng tài khoản ngân hàng biệt danh, người phụ nữ sau khi chuyển thành công 10 triệu đồng phải đến công an trình báo

| | Smart Money

Do sơ suất khi thao tác bằng biệt danh tài khoản (ALIAS), người phụ nữ đã chuyển nhầm toàn bộ 10 triệu đồng sang tài khoản của một người lạ.

Theo Báo Tuyên Quang, Công an xã Xuân Vân vừa hỗ trợ chị Vũ Thị Gấm, trú tại thôn Phúc Ninh, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang nhận lại số tiền 10 triệu đồng do chuyển khoản nhầm qua ứng dụng ngân hàng.

Cán bộ Công an xã Xuân Vân kịp thời hỗ trợ chị Vũ Thị Gấm nhận lại 10 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, trong các ngày 10-8 và 28-8-2026, chị Gấm sử dụng ứng dụng Ngân hàng Vietinbank để thực hiện 2 lần giao dịch chuyển tiền. Do sơ suất khi thao tác bằng biệt danh tài khoản (ALIAS), chị đã chuyển nhầm toàn bộ 10 triệu đồng sang tài khoản của một người lạ. Sau khi phát hiện sai sót, chị Gấm đã đến trụ sở Công an xã Xuân Vân trình báo, đề nghị giúp đỡ.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Vân khẩn trương tiến hành xác minh thông tin chủ tài khoản thụ hưởng. Kết quả xác định người nhận số tiền trên là anh Nông Văn Long, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp với Công an xã Xuân Lãng liên hệ, giải thích và đề nghị anh Long hoàn trả lại tài sản cho người chuyển nhầm.

Được sự vận động kịp thời, anh Long đã chuyển trả lại đầy đủ 10 triệu đồng cho chị Vũ Thị Gấm. Nhận lại tài sản, chị Gấm đã cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Vân vì tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân.

Linh San (TH)

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
chuyển tiền

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người mua vàng mỗi tháng 1 chỉ và người chờ đủ tiền mua 1 cây: Ai có lợi hơn?

Người mua vàng mỗi tháng 1 chỉ và người chờ đủ tiền mua 1 cây: Ai có lợi hơn? Nổi bật

Gửi tiết kiệm online, khách có được nhận sổ?

Gửi tiết kiệm online, khách có được nhận sổ? Nổi bật

Từ tháng này, ngân hàng có quy định mới, tài khoản sẽ tự động trừ tiền từ 16.500 đồng trong trường hợp sau

Từ tháng này, ngân hàng có quy định mới, tài khoản sẽ tự động trừ tiền từ 16.500 đồng trong trường hợp sau

16:14 , 05/09/2026
Loa thông báo giao dịch đã thành công, tài khoản chủ cửa hàng không nhận được tiền sau khi khách nói chuyển số tiền lớn

Loa thông báo giao dịch đã thành công, tài khoản chủ cửa hàng không nhận được tiền sau khi khách nói chuyển số tiền lớn

10:22 , 05/09/2026
Hệ lụy từ việc cho mượn, thuê tài khoản thanh toán

Hệ lụy từ việc cho mượn, thuê tài khoản thanh toán

09:59 , 05/09/2026
Đổi số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng, tôi có mất phí không?

Đổi số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng, tôi có mất phí không?

09:04 , 05/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên