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Điều tra loạt giao dịch chuyển khoản tổng cộng 836.128.000 đồng, khởi tố Nguyễn Thị Thanh Tâm SN 1998

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Một phụ nữ giả danh nhiều người, dựng chuyện có thể “chạy án” cho lao động bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ, lừa gia đình nạn nhân chuyển khoản nhiều lần, tổng cộng hơn 836 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, một đối tượng đã lợi dụng việc người quen bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ, gia đình không thể liên lạc để dựng lên kịch bản gian dối, giả danh nhiều người nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt hơn 836 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1998, trú tại thôn Thanh Quang, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) có mối quan hệ quen biết với anh T.T.Đ., trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, là lao động bất hợp pháp tại Nhật Bản. Biết anh Đ. bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ và không thể liên lạc với gia đình, Tâm nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thân anh Đ.

Tâm sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Thanh Tâm” liên hệ với chị T.T.H.Y, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, là em gái anh Đ., thông báo việc anh Đ. đang bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ. Đồng thời, Tâm tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, quen biết với người tại Nhật Bản và có khả năng “chạy án”, giúp anh Đ. được tự do trở về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tâm tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Để củng cố lòng tin của bị hại, Tâm đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội trên Facebook, Messenger, Zalo và Gmail, tự tạo danh tính giả, đóng vai các bên liên quan để trao đổi, cung cấp thông tin cho chị Y. Những thông tin này đều nhằm tạo dựng sự tin tưởng và khiến bị hại tin rằng Tâm thực sự có khả năng can thiệp, giải quyết vụ việc của anh Đ. tại Nhật Bản.

Do tin tưởng những thông tin Tâm đưa ra, từ ngày 21/02/2025 đến ngày 01/04/2025, chị Y. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Thanh Tâm, với tổng số tiền 836.128.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Tâm không thực hiện bất kỳ thủ tục hay hoạt động nào liên quan đến việc “chạy án” như đã hứa mà chiếm đoạt và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1998, trú tại thôn Thanh Quang, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn của đối tượng xấu lợi dụng sự lo lắng, thiếu thông tin của gia đình có người thân gặp vấn đề pháp lý ở nước ngoài để dựng lên các kịch bản giả, giả danh nhiều người nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi có người thân bị bắt giữ, tạm giữ hoặc gặp vấn đề pháp lý ở nước ngoài cần bình tĩnh, chủ động liên hệ với cơ quan chức năng, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hoặc các đơn vị có thẩm quyền để xác minh thông tin; không chuyển tiền cho các đối tượng tự nhận có khả năng “chạy án”, “lo thủ tục” khi chưa kiểm chứng.

Theo Nam An

Phụ Nữ Mới

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chuyển khoản

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