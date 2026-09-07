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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 400.000.000 đồng từ tài khoản Lê Thị Lan Hương SN 1993: Lê Hoàng Sơn được liên hệ làm việc

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Một phụ nữ ở Thanh Hóa chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản người khác, sau khi Công an phường Quảng Phú xác minh, người nhận đã chủ động hoàn trả toàn bộ số tiền.

Mới đây, theo thông tin từ Công an phường Quảng Phú (Thanh Hóa) cho biết, đã hỗ trợ người phụ nữ trên địa bàn nhận lại 400 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Trước đó, vào khoảng 14h48 ngày 31/8, trong quá trình giao dịch, chị Lê Thị Lan Hương (SN 1993, trú tại đường Nguyễn Phục, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) không may chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của anh Lê Hoàng Sơn (SN 1981, trú tại thôn 6, xã Dương Hòa, TP Hà Nội).

Chị Lê Thị Lan Hương đã nhận lại toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá

Ngay sau khi phát hiện chuyển nhầm, chị Hương đã liên hệ Công an phường Quảng Phú để nhờ xác minh, hỗ trợ tìm người nhận và đề nghị hoàn trả số tiền. Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quảng Phú nhanh chóng xác minh, phối hợp với các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Sau khi biết số tiền 400 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của mình do nhầm lẫn, anh Lê Hoàng Sơn đã thiện chí phối hợp và hoàn trả đầy đủ cho chị Hương. Đến 15h ngày 1/9, dưới sự hỗ trợ của Công an phường Quảng Phú, chị Lê Thị Lan Hương đã nhận lại nguyên vẹn số tiền 400 triệu đồng.

Hành động của anh Lê Hoàng Sơn được Công an phường Quảng Phú biểu dương, đánh giá là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trung thực và trách nhiệm với cộng đồng.

Sự việc cũng cho thấy vai trò của lực lượng Công an trong việc hỗ trợ người dân giải quyết những tình huống phát sinh trong cuộc sống, qua đó góp phần lan tỏa những hành động đẹp, xây dựng hình ảnh người dân sống văn minh, nghĩa tình và tôn trọng pháp luật.

Theo Nam An

Phụ Nữ Mới

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