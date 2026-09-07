Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phạt đến 300 triệu đồng nếu nhận tiền thanh toán bất động sản không qua tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau

| | Smart Money

Phạt đến 300 triệu đồng nếu nhận tiền thanh toán bất động sản không qua tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau

Nghị định 339 quy định rõ đối tượng bị phạt nếu nhận tiền thanh toán theo hợp đồng từ khách hàng không thông qua tài khoản ngân hàng.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản. Nghị định có hiệu lực thi hanh tư 26/8/2026.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP bổ sung mức phạt đối với việc nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng không thông qua tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, khoản 3 Điều 66 Nghị định 339 2026 NĐ CP quy định phạt từ 240 - 300 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán theo hợp đồng từ khách hàng không thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Như vậy, quy định này áp dụng đối với tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Các chủ thể được nêu trực tiếp trong quy định gồm chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Ngoài bị phạt tiền, điểm a khoản 7 Điều 66 quy định chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp vi phạm phải nhận tiền thanh toán từ khách hàng thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam nếu hợp đồng vẫn đang được thực hiện.

Điều 66 còn quy định phạt từ 120 - 160 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp pháp luật yêu cầu phải thành lập. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không đáp ứng điều kiện theo quy định bị phạt từ 160 - 200 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 03 - 06 tháng.

Được biết theo khoản 2 Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, từ ngày 01/8/2024, khách hàng thanh toán tiền mua nhà cho chủ đầu tư dự án hoặc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng. Giao dịch mua bán nhà giữa các cá nhân không thuộc trường hợp bắt buộc này; phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận và tuân thủ pháp luật.

Thu Thủy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an kiểm tra, xác minh giao dịch chuyển tiền 78.000.000 đồng tại ACB: Người nhận là bà cụ U70 không biết dùng tài khoản ngân hàng

Công an kiểm tra, xác minh giao dịch chuyển tiền 78.000.000 đồng tại ACB: Người nhận là bà cụ U70 không biết dùng tài khoản ngân hàng Nổi bật

Công an Hà Nội cảnh báo khẩn đến người dân thực hiện giao dịch chuyển tiền với nội dung sau

Công an Hà Nội cảnh báo khẩn đến người dân thực hiện giao dịch chuyển tiền với nội dung sau Nổi bật

Hải Phòng triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 44,5 tỷ đồng

Hải Phòng triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 44,5 tỷ đồng

13:30 , 07/09/2026
Người dùng BIDV đặc biệt chú ý không chuyển tiền vào những tài khoản sau

Người dùng BIDV đặc biệt chú ý không chuyển tiền vào những tài khoản sau

09:38 , 07/09/2026
Cảnh giác với chiêu lừa đảo cài đặt loa báo biến động số dư

Cảnh giác với chiêu lừa đảo cài đặt loa báo biến động số dư

09:14 , 07/09/2026
Đà Nẵng triệt phá đường dây giả danh Huấn Hoa Hồng, lừa đảo cho vay online

Đà Nẵng triệt phá đường dây giả danh Huấn Hoa Hồng, lừa đảo cho vay online

21:15 , 06/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên