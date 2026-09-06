Tất cả người dân đang có lương hưu chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 28/9

Bổ sung quy định tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia

Ngày 13/8 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69 quy định về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân và tổ chức.

Một trong những nội dung mới, có ý nghĩa thiết thực đối với người dân là bổ sung quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeiD.

Theo đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Ảnh minh họa (nguồn: Tạp chí kinh tế tài chính).

Điểm đáng chú ý là thông tin tài khoản được tích hợp phải trùng khớp với thông tin của tài khoản định danh điện tử. Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ để hưởng an sinh xã hội.

Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử là đơn vị trực thuộc Bộ Công an được giao quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử, Ứng dụng định danh quốc gia.

Quy định này tạo thêm một phương thức thống nhất, thuận tiện để người dân tiếp nhận các khoản chi trả, đồng thời góp phần hạn chế việc sử dụng tiền mặt, giảm giấy tờ, giảm khâu trung gian và nâng cao tính chính xác, minh bạch trong quá trình chi trả.

Thực hiện chi trả thông qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeiD

Nghị định số 320 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 69 trong việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, tài khoản giao dịch điện tử khác do cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo lập.

Theo đó, Nghị định quy định các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia; Trừ trường hợp đối tượng thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì thực hiện các khoản chi trả an sinh xã hội theo hình thức khác theo quy định.

Đối với các khoản hỗ trợ từ thiện hoặc kinh phí khác không từ ngân sách nhà nước, Nghị định khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chi trả thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia.

Như vậy, chính sách mới không đơn thuần là bổ sung thêm một tính năng trên ứng dụng số mà còn góp phần hình thành một phương thức chi trả an sinh xã hội hiện đại, thống nhất, an toàn và thuận tiện, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Ảnh: UBND phường Trấn Biên

Việc tích hợp giúp giảm thời gian chờ đợi, đi lại và các thủ tục giấy tờ không cần thiết

Việc tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Đối với người dân, việc tiếp nhận các khoản hỗ trợ, trợ cấp, hưu trí, kinh phí an sinh xã hội có thể được thực hiện thuận tiện hơn, hạn chế phải trực tiếp đến cơ quan chi trả, giảm thời gian chờ đợi, đi lại và các thủ tục giấy tờ không cần thiết. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc người ở xa điểm chi trả, phương thức chuyển khoản có thể góp phần giảm đáng kể chi phí và công sức.

Đối với cơ quan nhà nước, việc chi trả thông qua tài khoản định danh giúp nâng cao khả năng đối soát, quản lý và kiểm tra quá trình thực hiện chính sách; hạn chế sai sót, trùng lặp, thất thoát trong chi trả; đồng thời tạo điều kiện kết nối dữ liệu giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Quan trọng hơn, quy định mới góp phần chuyển phương thức phục vụ từ người dân phải đến cơ quan để nhận chính sách sang chính sách được chuyển đến người dân trên môi trường số, phù hợp với yêu cầu xây dựng chính quyền số và xã hội số.

Cách thực hiện liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội

Bước 1: Chọn tài khoản liên kết. Trong đó, cách 1: Tại màn hình "Tài khoản thanh toán," nhấn "Chọn làm tài khoản hưởng An sinh xã hội." Cách 2: Nhấn nút tùy chỉnh thông tin; nhấn "Liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội."

Bước 2: Nhấn "Xác nhận"

Bước 3: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị); tài khoản vừa chọn sẽ được đánh dấu là "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".