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Cách tích hợp GPLX nhanh nhất trên VNeID

| | Xã hội

Các thông tin trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID), trang thông tin điện tử về giấy phép lái xe và ứng dụng VneTraffic có giá trị tương đương với giấy phép lái xe vật lý.

Giấy phép lái xe (còn gọi là bằng lái xe) là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho một cá nhân để họ được phép điều khiển phương tiện giao thông tương ứng. Khi tham gia giao thông, có thể người điều khiển phương tiện sẽ được CSGT yêu cầu dừng lại để kiểm tra bằng lái nên hãy ghi nhớ đem theo giấy tờ này bên người. Hiện nay, người dân có thể tích hợp GPLX vào ứng dụng VNeID rồi xuất trình bằng điện thoại cho CSGT khi được yêu cầu, giá trị tương đương GPLX bản cứng.

Các bước cập nhật thông tin GPLX lên Ứng dụng định danh Quốc gia - VNeID

  • Bước 1: Mở và đăng nhập vào ứng dụng VNeID đã tải trên điện thoại rồi ấn vào mục Ví giấy tờ.
  • Bước 2: Lựa chọn Tích hợp thông tin trên menu và ấn vào Tạo yêu cầu mới.
  • Bước 3: Chọn vào mục Giấy phép lái xe rồi lần lượt nhập các thông tin được yêu cầu gồm: Số giấy phép lái xe và Hạng mức giấy phép.
  • Bước 4: Kiểm tra kỹ các thông tin đã điền rồi ấn Gửi yêu cầu.

Lưu ý: Tài khoản VNeID của cá nhân đã xác thực ở mức độ 2. Sau khi hoàn tất quá trình trên, bạn phải chờ một khoảng thời gian để hồ sơ được xét duyệt. Nếu thông tin chính xác, giấy đăng ký xe sẽ được phê duyệt và tích hợp vào ứng dụng, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được thông báo.

Ứng dụng VNeID cùng Cổng dịch vụ công hiện đã tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ các thủ tục liên quan đến phương tiện giao thông, vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa nâng cao tính tiện lợi cho người dân. Đây cũng là một bước tiến trong lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số của Chính phủ.

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

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