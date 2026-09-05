Đã thi đỗ giấy phép lái xe nhưng 8 tháng sau vẫn chưa nhận được bản cứng: Bộ Công an trả lời thế nào?

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Một công dân tên Vũ Ánh Dương mới gửi câu hỏi đến Bộ Công an: Tôi đã thi và đỗ GPLX hạng A1 vào ngày 28/12/2025. GPLX đã được cập nhật trên VNeID vào ngày 04/4/2026 nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được bản cứng. Tôi đã đăng ký gửi GPLX qua đường bưu điện. Tôi mong muốn được nhận bản cứng thì phải làm thế nào nữa đã rất lâu rồi.

Bộ Công an trả lời:

- Công dân Vũ Ánh Dương được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cấp giấy phép lái xe ngày 29/12/2025, số 001303005994, hạng A1; giấy phép lái xe in ngày 28/02/2026.

- Ngày 27/8/2026, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, giấy phép lái xe đã được bàn giao cho công dân.

Giấy phép lái xe đã được xác thực trên ứng dụng VNeID được công nhận là giấy tờ hợp lệ

Theo khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, số 36/2024/QH15 quy định như sau:

- Người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ người lái xe gắn máy quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển;

Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật;

Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, số 36/2024/QH15 quy định như sau:

- Trường hợp các giấy tờ trên đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

Như vậy, trường hợp giấy tờ xe đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.