Từ hôm nay, hàng triệu người dân Hà Nội có thể tận hưởng miễn phí một tiện ích chỉ Thủ đô mới có

Ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police) là một trong số các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự đáng chú ý vừa được Công an thành phố Hà Nội ra mắt mới đây.

Theo Công an thành phố Hà Nội, việc đưa tính năng “Cảnh sát Hà Nội thông minh” vào sử dụng, thí điểm trên nền tảng iHanoi nhằm góp phần tăng cường kết nối giữa người dân với lực lượng Công an, tạo thuận lợi trong phản ánh thông tin, đề nghị hỗ trợ và thực hiện các thủ tục hành chính; qua đó cùng chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội an toàn, văn minh, hiện đại.

Khi dùng Hanoi Smart Police , người dân sẽ được phản ánh hiện trường và gửi thông tin liên quan đến an ninh, trật tự; kích hoạt tín hiệu khẩn cấp SOS; đặt lịch hẹn làm việc với cơ quan công an và đánh giá mức độ hài lòng; tra cứu trụ sở cơ quan công an, số điện thoại cảnh sát khu vực và trực ban; điểm đỗ xe; thông tin vi phạm phòng cháy, chữa cháy.

Người dân cũng có thể nắm bắt tình hình giao thông, ùn tắc, ngập úng, điểm đen tai nạn và cảnh báo cấm đường; theo dõi camera giao thông, tiếp cận thông tin tuyên truyền về an ninh, trật tự và sử dụng trợ lý ảo, chatbot AI hỗ trợ tra cứu.

Công an Hà Nội cho hay Hanoi Smart Police sẽ là kênh tương tác số hai chiều giữa Công an thành phố với người dân. Người dân qua đó sẽ giảm thời gian tìm kiếm thông tin và liên hệ với công an và chủ động tiếp cận cảnh báo giao thông, an ninh, trật tự.

Hướng dẫn chi tiết các bước sử dụng “Smart Police”

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại; tại màn hình chính, lựa chọn mục “Smart Police” (Cảnh sát Hà Nội thông minh) .

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản VNeID (định danh điện tử) để xác thực.

Bước 3: Lựa chọn chức năng, tiện ích phù hợp với nhu cầu, gồm:

- Phản ánh an ninh, trật tự: Người dân có thể chụp ảnh, quay video, xác định vị trí và gửi thông tin phản ánh về hiện trường.

- Cuộc gọi SOS khẩn cấp: Gửi tín hiệu báo động khẩn cấp kèm tọa độ chính xác về Trung tâm Chỉ huy để hỗ trợ xử lý.

- Đặt lịch hẹn: Chủ động lựa chọn thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại Công an xã, phường.

- Bản đồ số và tra cứu: Hỗ trợ xem camera giao thông, thông tin điểm ngập úng, danh bạ Cảnh sát khu vực và các tiện ích liên quan.

- Bản đồ số và tra cứu: Hỗ trợ xem camera giao thông, thông tin điểm ngập úng, danh bạ Cảnh sát khu vực và các tiện ích liên quan.

Các bước truy cập và sử dụng một số chức năng trên tiện ích “Cảnh sát Hà Nội thông minh” (Smart Police) được tích hợp trên ứng dụng iHanoi.