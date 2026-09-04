"Choáng" với hệ sinh thái AI Home cá nhân hóa của LG

Với chủ đề “Innovation in tune with you”, LG trình diễn cách Trí tuệ Nhân tạo Thấu cảm (Affectionate Intelligence) thấu hiểu lối sống của người dùng, kết nối thiết bị, không gian và dịch vụ để mang đến trải nghiệm tiện nghi, cá nhân hóa và tiết kiệm năng lượng hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Tại khu trưng bày, LG giới thiệu hệ sinh thái LG AI Home xoay quanh trung tâm điều khiển nhà thông minh LG ThinQ ON và nền tảng LG ThinQ, bên cạnh giải pháp Fit & Max, các thiết bị gia dụng hiệu suất năng lượng cao, hệ sinh thái giải trí với TV AI thế hệ 2026 và không gian dành riêng cho dòng sản phẩm siêu cao cấp LG SIGNATURE.

Ngay tại lối vào khu trưng bày, LG giới thiệu LG AI Orchestra, tái hiện một “dàn nhạc” công nghệ trên hệ thống màn hình LED chuyển động kích thước 16 x 4 mét. Robot quản gia LG CLOiD đảm nhận vai trò “nhạc trưởng”, kết nối và điều phối các thiết bị gia dụng, TV, giải pháp điều hòa không khí và robot trong một hệ sinh thái thống nhất.

Không gian này thể hiện tầm nhìn “Zero Labor Home, Makes Quality Time” (Nhàn rỗi việc nhà, Tận hưởng tối đa) của LG, hướng tới giảm bớt khối lượng công việc nhà thông qua sự phối hợp giữa AI, thiết bị gia dụng và robot, qua đó giúp người dùng có thêm thời gian dành cho những điều thực sự ý nghĩa.

Tại khu vực LG AI Home, LG ThinQ ON kết hợp với nền tảng ThinQ để tạo nên một hệ thống có khả năng thấu hiểu cả người dùng và đặc điểm của từng không gian sống. Thay vì chỉ thực hiện các câu lệnh riêng lẻ, hệ thống có thể phân tích lịch trình, thói quen, môi trường trong nhà và cách sử dụng thiết bị để đưa ra những gợi ý phù hợp với từng tình huống.

Một trong những điểm mới tại IFA 2026 là ThinQ Claw - tác nhân AI tương tác qua hội thoại văn bản được tích hợp với ThinQ ON. Nhờ khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và ngữ cảnh, ThinQ Claw có thể kết nối thông tin từ các thiết bị và dịch vụ để đề xuất hành động phù hợp. Chẳng hạn, hệ thống có thể hỗ trợ chuẩn bị thiết bị nấu nướng khi người dùng sắp đón khách, điều chỉnh điều kiện không khí trước khi họ trở về nhà hoặc phối hợp với lịch cá nhân để đưa ra những gợi ý phù hợp theo từng thời điểm.

LG đồng thời mở rộng AI Home ra ngoài phạm vi nhà ở. LG ThinQ Pro, giải pháp quản lý tích hợp dành cho môi trường B2B, hỗ trợ giám sát và điều khiển tập trung thiết bị gia dụng cũng như hệ thống HVAC. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý năng lượng gia đình (Home Energy Management System – HEMS) dựa trên nền tảng Homey có khả năng phối hợp quá trình tạo, lưu trữ và tiêu thụ năng lượng trong nhà, từ đó góp phần tối ưu việc sử dụng điện.

Bên cạnh đó, được phát triển dựa trên đặc điểm không gian sống hiện đại, giải pháp Fit & Max (Vừa y không gian - Vừa ý trải nghiệm) tiếp tục được LG mở rộng từ tủ lạnh sang máy giặt, máy sấy và máy rửa bát.

Ở nhóm tủ lạnh, thiết kế cửa mỏng kết hợp bản lề Zero Clearance thông minh giúp thiết bị có thể bố trí sát tường hoặc hệ tủ bếp mà vẫn thuận tiện khi đóng mở, đồng thời tạo cảm giác liền mạch cho không gian nội thất.

Với các sản phẩm giặt sấy, LG tối ưu cấu trúc bên trong để gia tăng dung tích lồng giặt mà không làm tăng đáng kể kích thước bên ngoài. Trong khi đó, máy rửa bát Fit & Max được thiết kế đồng bộ với hệ tủ bếp và tích hợp các tính năng như chu trình Wash & Dry trong một giờ cùng AI SenseClean™, tự động điều chỉnh quá trình làm sạch dựa trên mức độ bẩn của từng mẻ rửa.

Thông qua giải pháp Fit & Max, LG hướng tới giải quyết bài toán đặc trưng tại nhiều đô thị: tối ưu không gian lắp đặt nhưng vẫn duy trì dung tích, hiệu suất và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Song song với tối ưu không gian sống, LG tiếp tục đưa các công nghệ tiết kiệm năng lượng vốn được trang bị trên những dòng sản phẩm cao cấp tới danh mục sản phẩm rộng hơn.

Tại khu vực trưng bày các giải pháp hiệu suất năng lượng cao, LG giới thiệu các thiết bị ứng dụng những công nghệ cốt lõi như động cơ Direct Drive™, Dual Inverter Heat Pump™ và máy nén inverter, hướng tới giảm mức tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì hiệu suất vận hành.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu có mẫu máy giặt đạt mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn tới 70% so với ngưỡng tối thiểu của tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng hạng A hiện hành tại châu Âu. Danh mục còn bao gồm các mẫu tủ lạnh, máy sấy và máy rửa bát hiệu suất cao.

Với hướng đi này, LG đặt mục tiêu đưa hiệu quả năng lượng từ một lợi thế chủ yếu xuất hiện trên các sản phẩm cao cấp trở thành giá trị ngày càng dễ tiếp cận hơn trên toàn bộ danh mục thiết bị gia dụng.

Tại khu vực giải trí, LG xây dựng không gian trải nghiệm nghe nhìn kết hợp công nghệ hiển thị với nội dung, tạo nên một hệ sinh thái giải trí liền mạch.

Trung tâm khu vực trưng bày là TV LG OLED evo W6 với thiết kế dán tường siêu mỏng và khả năng truyền tín hiệu không dây, kết hợp cùng các dòng TV có kích thước và công nghệ khác nhau trong một không gian trình diễn thống nhất.

Danh mục TV AI 2026 của LG được phát triển xoay quanh bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ 3 , hỗ trợ nâng cao khả năng xử lý hình ảnh, âm thanh và cá nhân hóa trải nghiệm. Các tính năng như Voice ID, AI Chatbot và AI Concierge cho phép TV nhận diện từng người dùng, đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem cũng như hỗ trợ xử lý các yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Bên cạnh đó, hệ thống bảo mật LG Shield cung cấp nhiều lớp bảo vệ cho thiết bị và dữ liệu người dùng, góp phần tạo nên trải nghiệm AI an toàn hơn trong hệ sinh thái giải trí tại gia.

Hệ sinh thái giải trí của LG tại IFA 2026 còn có màn hình gaming UltraGear hỗ trợ tần số quét lên tới 1.000Hz ở độ phân giải FHD, nền tảng webOS, màn hình phong cách sống StanbyME 2 Max và hệ thống âm thanh gia đình Sound Suite.

Trong khi đó, khu vực LG SIGNATURE tập trung vào sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp và AI, với các sản phẩm như tủ lạnh hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tự nhiên hay lò nướng tích hợp camera AI để nhận diện món ăn và đề xuất chế độ nấu phù hợp.

Ông Baek Seung-tae, Chủ tịch Công ty Giải pháp Thiết bị Gia dụng LG Electronics, cho biết: “Hệ sinh thái LG AI Home mở rộng thể hiện cách LG kết nối thiết bị AI, trung tâm điều khiển và các dịch vụ thông minh để tạo ra trải nghiệm ngày càng thuận tiện và cá nhân hóa. Thông qua các sản phẩm và giải pháp được phát triển phù hợp với đặc điểm không gian sống tại châu Âu, LG đặt mục tiêu tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường thiết bị gia dụng cao cấp trong khu vực”.

Khách tham quan IFA 2026 có thể trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái LG AI Home, Fit & Max, các thiết bị hiệu suất năng lượng cao cùng những giải pháp giải trí và phong cách sống cao cấp tại Hall 18, Messe Berlin, từ ngày 04 đến 08 tháng 9 năm 2026.