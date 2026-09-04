Tắt sóng 2G từ 15/9: Cách để tránh điện thoại có thể đột ngột mất liên lạc

Lộ trình tắt sóng 2G trên toàn quốc từ ngày 15/9/2026 đang đến rất gần nhằm nhường không gian cho các công nghệ mạng tiên tiến hơn. Tuy nhiên, một sự thật bất ngờ là không chỉ những chiếc điện thoại "cục gạch" đời cũ bị ảnh hưởng, mà ngay cả nhiều dòng smartphone 4G cũng đứng trước nguy cơ tịt ngòi, không thể nghe gọi nếu người dùng bỏ qua một chi tiết kỹ thuật quan trọng trên máy.

Nhiều người dùng thường có thói quen yên tâm khi nhìn thấy biểu tượng 4G hoặc LTE hiển thị căng sóng trên màn hình. Trên thực tế, một số dòng smartphone 4G thế hệ cũ, máy xách tay hoặc thiết bị không được phân phối chính hãng chỉ sử dụng mạng 4G để phục vụ việc truyền tải dữ liệu Internet. Mỗi khi có cuộc gọi đến hoặc đi, thiết bị sẽ âm thầm tự động chuyển kết nối thoại về lại nền tảng mạng 2G truyền thống. Do toàn bộ quá trình này diễn ra ngầm nên hầu hết chúng ta đều không hề hay biết.

Khi các nhà mạng tiến hành cắt sóng 2G hoàn toàn, thiết bị bắt buộc phải thực hiện cuộc gọi trực tiếp thông qua hạ tầng 4G bằng công nghệ VoLTE (Voice over LTE). Nếu chiếc điện thoại của bạn không hỗ trợ VoLTE, chưa được bật tính năng này trong phần cài đặt hoặc thuê bao chưa đăng ký dịch vụ với nhà mạng, người dùng sẽ có thể gặp tình trạng không thể nghe, gọi dù vẫn lướt web, xem video và kết nối internet bình thường.

Cách kích hoạt VoLTE trên iPhone

Để không bị gián đoạn liên lạc đột ngột, các chuyên gia viễn thông khuyên người dùng hãy tự kiểm tra cài đặt trên thiết bị hiện tại của mình và người thân. Tùy thuộc vào từng hệ điều hành và hãng sản xuất, người dùng có thể dễ dàng tìm và kích hoạt tính năng VoLTE ngay trong phần cài đặt của điện thoại.

Chẳng hạn với người dùng iPhone, bạn chỉ cần truy cập vào mục cài đặt di động, chọn tùy chọn dữ liệu di động, sau đó tìm phần Thoại và dữ liệu để bật công tắc VoLTE sang màu xanh.

Đối với những người đang sử dụng hệ điều hành Android như Samsung, Oppo, Xiaomi hay Nokia, thao tác cũng vô cùng đơn giản. Bạn hãy truy cập vào phần cài đặt kết nối hoặc mạng di động, tìm đến mục thẻ SIM đang sử dụng và kích hoạt tùy chọn cuộc gọi VoLTE hoặc 4G Calling.

Bên cạnh việc cài đặt trực tiếp trên máy, một điều kiện bắt buộc khác là bạn phải đang sử dụng phôi SIM 4G hoặc 5G. Đồng thời, bạn cũng cần chắc chắn thuê bao của mình đã được kích hoạt dịch vụ thoại VoLTE từ nhà mạng, các dịch vụ này hiện nay thường được các nhà cung cấp hỗ trợ đăng ký hoàn toàn miễn phí.

Cách kích hoạt cuộc gọi VoLTE trên điện thoại Xiaomi

Trong trường hợp bạn đã thử tìm kiếm nhưng không thấy mục VoLTE, hoặc đã bật cài đặt mà vẫn không thể thực hiện cuộc gọi, rất có thể thiết bị xách tay hoặc đời cũ của bạn không tương thích với chuẩn VoLTE của mạng viễn thông trong nước. Lúc này, giải pháp tốt nhất là mang điện thoại cùng SIM đến các điểm giao dịch gần nhất của nhà mạng. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật sẽ hỗ trợ bạn kiểm tra chính xác mức độ tương thích của phôi SIM, hướng dẫn cài đặt chuyên sâu hoặc tư vấn các chương trình ưu đãi hỗ trợ chuyển đổi thiết bị phù hợp.

Thời gian qua, các nhà mạng đã liên tục khuyến cáo việc tắt sóng 2G cũng có thể ảnh hưởng những mẫu điện thoại thông minh đời cũ, máy xách tay hoặc không được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Trên thực tế, việc tắt sóng 2G không diễn ra đột ngột mà là chặng cuối của một lộ trình kéo dài 2 năm, được thiết kế từng bước để bảo đảm vùng phủ sóng và quyền lợi người dùng.

Việc khép lại công nghệ cũ giúp giải phóng dải băng tần để khai thác hiệu quả hơn tài nguyên tần số quốc gia. Khi 4G và 5G tiếp quản sứ mệnh phủ sóng, người dân không chỉ thụ hưởng dịch vụ di động chất lượng cao, mà còn có thể tiếp cận các dịch vụ số, thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.