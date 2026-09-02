Việt Nam sẵn sàng tắt sóng 2G





Chỉ còn 2 tuần nữa, ngày 15/9, mạng 2G sẽ dừng phát sóng sau hơn 30 năm phục vụ người dùng điện thoại di động tại Việt Nam. Đây là bước chuyển quan trọng sang các mạng di động hiện đại hơn, thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh, tạo nền tảng để phát triển các dịch vụ số. Những ngày này, nhiều người dân đã chủ động đến các điểm giao dịch của nhà mạng để kiểm tra điện thoại, SIM và khả năng sử dụng dịch vụ trên mạng 4G/5G để bảo đảm việc liên lạc không bị gián đoạn.

Theo ghi nhận tại một điểm giao dịch dịch vụ di động, từ giữa tháng 7 đến nay, số lượng người dân đến nhờ hỗ trợ, tư vấn và kiểm tra thiết bị ghi nhận mức tăng rõ rệt. Các thắc mắc tập trung vào việc chiếc điện thoại mình đang có thuộc nhóm phải thay mới, hay chỉ cần đổi SIM và kích hoạt tính năng gọi thoại trên mạng 4G - VoLTE.

Trong bối cảnh thời điểm tắt sóng 2G đã cận kề, theo các nhà mạng, việc chủ động kiểm tra thiết bị là bước chuẩn bị cần thiết, giúp người dùng tránh nguy cơ gián đoạn liên lạc đột ngột.

Các nhà mạng cũng khuyến cáo việc tắt sóng 2G cũng có thể ảnh hưởng những mẫu điện thoại thông minh đời cũ, máy xách tay hoặc không được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Trên thực tế, việc tắt sóng 2G không diễn ra đột ngột mà là chặng cuối của một lộ trình kéo dài 2 năm, được thiết kế từng bước để bảo đảm vùng phủ sóng và quyền lợi người dùng.

Việc khép lại công nghệ cũ giúp giải phóng dải băng tần để khai thác hiệu quả hơn tài nguyên tần số quốc gia. Khi 4G và 5G tiếp quản sứ mệnh phủ sóng, người dân không chỉ thụ hưởng dịch vụ di động chất lượng cao, mà còn có thể tiếp cận các dịch vụ số, thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.