Nhật Bản vận động SK Hynix đầu tư xây dựng nhà máy bán dẫn

Chính quyền tỉnh Miyagi kỳ vọng dự án đầu tư quy mô lớn của một trong những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới sẽ tạo thêm việc làm, thu hút các doanh nghiệp liên quan và thúc đẩy kinh tế khu vực.

Ngày 31/8, các phòng thương mại Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức hội nghị về trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn tại Sendai, thủ phủ tỉnh Miyagi. Hội nghị vốn là hoạt động giao lưu định kỳ, nhưng năm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương khi Chủ tịch SK Group Chey Tae-won dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tham dự.

Sự hiện diện của lãnh đạo SK Group diễn ra trong bối cảnh tỉnh Miyagi đã theo đuổi mục tiêu thu hút một nhà máy bán dẫn trong nhiều năm. Thống đốc Yoshihiro Murai là một trong những người tích cực thúc đẩy kế hoạch này, trong khi chính quyền địa phương coi việc phát triển ngành bán dẫn là cơ hội tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực.

Khả năng SK Hynix lựa chọn Miyagi càng được chú ý sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin doanh nghiệp này đang xem xét xây dựng một nhà máy chip nhớ tại tỉnh Miyagi. SK Hynix sau đó cho biết chưa đưa ra quyết định, song không bác bỏ hoàn toàn khả năng đầu tư khi cho hay đang xem xét nhiều phương án khác nhau.

Miyagi không phải địa phương duy nhất của Nhật Bản muốn thu hút dự án. Khu vực Kanto quanh Tokyo, Hokkaido ở phía Bắc và Kyushu ở Tây Nam Nhật Bản đều từng được nhắc đến như những địa điểm tiềm năng. Sự cạnh tranh giữa các địa phương Nhật Bản phản ánh kỳ vọng một nhà máy bán dẫn tiên tiến không chỉ mang lại khoản đầu tư trực tiếp lớn mà còn có thể kéo theo việc làm và hoạt động của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Một yếu tố có lợi cho nỗ lực của Miyagi là SK Hynix đang đứng trước nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất. Chủ tịch SK Group Chey Tae-won cho rằng tình trạng thiếu chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2030, trong bối cảnh nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu phục vụ AI tăng nhanh.

Nhật Bản cũng có lợi thế về hệ sinh thái sản xuất thiết bị và vật liệu bán dẫn, những lĩnh vực mà doanh nghiệp nước này có vị thế mạnh trên thị trường toàn cầu. Việc đặt cơ sở sản xuất tại Nhật Bản vì vậy có thể giúp SK Hynix tăng cường liên kết với các nhà cung cấp thiết bị và vật liệu, đồng thời đa dạng hóa mạng lưới sản xuất hiện tập trung nhiều tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Chey đánh giá Nhật Bản đã hình thành một hệ sinh thái phù hợp và là “một ứng viên rất tốt” đối với SK Hynix. Nhận định này càng làm gia tăng sự quan tâm của các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Miyagi, đối với khả năng doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng sản xuất tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, nỗ lực của Miyagi vẫn đối mặt với một rào cản lớn từ chính sách của Hàn Quốc. Seoul xác định ngành bán dẫn là ngành chiến lược quốc gia và yêu cầu doanh nghiệp phải được chính phủ phê duyệt trước khi thiết lập cơ sở sản xuất ở nước ngoài nhằm ngăn công nghệ tiên tiến bị chuyển ra bên ngoài. Giới quan sát cho rằng việc Hàn Quốc cho phép sản xuất các loại chip tiên tiến liên quan đến AI tại nước ngoài sẽ không dễ dàng.