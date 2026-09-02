Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển 3.000 nhà cung cấp dịch vụ AI

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ngày 31/8 cho biết nước này đặt mục tiêu phát triển ít nhất 3.000 nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào cuối năm 2027. Bộ này cho biết sẽ thành lập một nhóm các nhà cung cấp dịch vụ AI cấp quốc gia, bao gồm hơn 2.000 đơn vị vào cuối năm 2026 và tăng lên ít nhất 3.000 đơn vị vào cuối năm 2027.

Mục tiêu là xây dựng một nhóm các nhà cung cấp am hiểu về những nút thắt đặc thù của ngành, công nghệ AI cũng như các rủi ro bảo mật, đồng thời có khả năng triển khai và vận hành các hệ thống AI trong những tình huống phức tạp.

Đến năm 2027, Trung Quốc đặt mục tiêu thiết lập một hệ sinh thái ứng dụng AI giúp kết nối công nghệ, dịch vụ và nguồn lực công nghiệp trên toàn bộ chuỗi giá trị, bao trùm nhiều kịch bản ứng dụng đa dạng.

Trung Quốc cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp và chính quyền địa phương tăng cường mua sắm các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), tác nhân AI (AI agent) và các dịch vụ dựa trên token, đồng thời hỗ trợ các dự án AI của Trung Quốc mở rộng hoạt động ra thị trường nước ngoài.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc ứng dụng AI trên quy mô lớn bằng cách phát triển các nhà cung cấp có khả năng chuyển đổi công nghệ AI thành những sản phẩm và dịch vụ được tiêu chuẩn hóa dành cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, các nhà cung cấp dịch vụ AI sẽ được khuyến khích tập trung vào những ứng dụng phổ biến, có nhu cầu cao và khả năng nhân rộng. Mục tiêu của kế hoạch là phát triển các sản phẩm và dịch vụ AI có quy mô nhỏ, triển khai nhanh, gọn nhẹ và được thiết kế riêng cho các nhu cầu cụ thể, qua đó giảm bớt rào cản cho những doanh nghiệp muốn tích hợp AI vào hoạt động của mình.