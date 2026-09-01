Thông báo quan trọng đến những ai hay lướt mạng xã hội hơn 2,5 tiếng/ngày

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Mental Health Research, các nhà khoa học từ Đại học Cincinnati và Đại học Northwestern đã phân tích dữ liệu của hơn 183.000 người trưởng thành tại Mỹ trong thời gian 11 năm.

Nhóm nghiên cứu sử dụng các mô hình học máy để đánh giá mối liên hệ giữa việc sử dụng các phương tiện truyền thông và sức khỏe tâm thần của người trưởng thành.

Nếu thường xuyên lướt Zalo, Facebook, Instagram,... hơn 2,5 giờ mỗi ngày, đây là thông tin người dùng không nên bỏ qua. (Ảnh minh hoạ: NS)

Kết quả cho thấy, thời gian sử dụng mạng xã hội chưa ghi nhận tác động đáng kể đến các biểu hiện tiêu cực về tâm lý cho đến khi người dùng đạt khoảng 150 phút mỗi ngày, tương đương 2,5 giờ.

Khi vượt qua ngưỡng này, tỷ lệ người cho biết họ có cảm giác buồn bã hoặc các triệu chứng liên quan đến trầm cảm bắt đầu tăng lên rõ rệt.

Đáng chú ý, mối liên hệ này vẫn được ghi nhận sau khi các nhà nghiên cứu điều chỉnh nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần như tuổi tác, thu nhập, trình độ học vấn và giới tính.

Mối liên hệ khi lướt mạng xã hội quá 2,5 giờ/ngày và nguy cơ trầm cảm

Nghiên cứu cho thấy sau mốc 2,5 giờ mỗi ngày, thời gian sử dụng mạng xã hội càng tăng thì mức độ liên quan với các trạng thái tâm lý tiêu cực càng rõ.

Cụ thể, mỗi giờ sử dụng mạng xã hội tăng thêm ngoài ngưỡng này có liên quan đến khả năng người dùng tự báo cáo tình trạng trầm cảm cao hơn khoảng 17%.

Xu hướng này được ghi nhận tương đối ổn định trong suốt thời gian nghiên cứu. Các nhà khoa học cũng cho biết kết quả vẫn được duy trì ngay cả khi loại trừ những biến động liên quan đến giai đoạn đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng đây mới là mối liên hệ tương quan, chưa thể khẳng định việc sử dụng mạng xã hội nhiều là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trầm cảm.

Một số hạn chế của nghiên cứu cũng được chỉ ra, trong đó có việc không theo dõi duy nhất một nhóm người xuyên suốt toàn bộ thời gian nghiên cứu. Bên cạnh đó, công trình chưa phân biệt đầy đủ giữa việc người dùng chỉ xem nội dung một cách thụ động với việc chủ động tương tác, trò chuyện trên mạng xã hội.

Dù vậy, các kết quả thu được cho thấy thời lượng sử dụng mạng xã hội quá mức có thể là một yếu tố đáng lưu ý khi đánh giá sức khỏe tinh thần.

Cần kiểm soát thời gian lướt mạng xã hội

Theo các nhà nghiên cứu, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hiện đại nhưng việc dành quá nhiều thời gian cho không gian trực tuyến có thể kéo theo những hệ lụy đối với sức khỏe tâm thần.

Giáo sư danh dự Martin Block cho rằng mạng xã hội có thể được xem như một công nghệ mang lại nhiều tiện ích nhưng đồng thời cũng đi kèm những tác động tiêu cực nếu được sử dụng thiếu kiểm soát.

Từ kết quả nghiên cứu, việc chủ động theo dõi và giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội là một trong những cách giúp người dùng tránh hình thành thói quen trực tuyến quá mức.

Đặc biệt, khi thời gian dành cho mạng xã hội thường xuyên vượt quá 2,5 giờ mỗi ngày và đi kèm những biểu hiện như buồn bã kéo dài hoặc suy giảm tinh thần, người dùng nên xem đây là dấu hiệu cần được quan tâm thay vì tiếp tục gia tăng thời gian trực tuyến.