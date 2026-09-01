CCCD vừa có thay đổi quan trọng từ hôm nay, đặc biệt là nhóm người sau

Một trong những nội dung đáng chú ý là thủ tục liên thông điện tử đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi. So với tên thủ tục trước đây, quy trình được công bố tại Quyết định 1868/QĐ-BTP đã bổ sung việc cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi.

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp căn cước online cho trẻ dưới 6 tuổi từ 01/9/2026

Căn cứ vào Mục 1.1 Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1868 QĐ BTP, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện liên thông trực tuyến như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tuyến

- Người yêu cầu truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID, lựa chọn dịch vụ công liên thông để nộp hồ sơ và lệ phí theo quy định.

- Thông tin trong tờ khai điện tử được tự động điền từ các cơ sở dữ liệu liên quan (dân cư, hộ tịch, bảo hiểm và các hệ thống khác) nếu đã có dữ liệu.

- Người đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID không phải ký số biểu mẫu điện tử.

- Thông báo hẹn trả kết quả từng thủ tục được gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID hoặc tin nhắn tự động.

Bước 2: Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp nhận thông tin thanh toán, bóc tách hồ sơ và chuyển hồ sơ điện tử đến Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp.

Sau đó, hồ sơ được đồng bộ đến Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử để tiếp nhận, xử lý và cập nhật trạng thái giải quyết.

Bước 3: Giải quyết đăng ký khai sinh và hỗ trợ kinh phí khi sinh con (nếu có)

- Người thực hiện công tác hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh trong thời hạn 24 giờ kể từ khi hệ thống hộ tịch điện tử nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đủ điều kiện giải quyết, cơ quan hộ tịch thông báo lý do từ chối hoặc yêu cầu bổ sung trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận hồ sơ điện tử.

- Người yêu cầu phải bổ sung hồ sơ trong thời hạn 07 ngày làm việc; quá thời hạn này, hồ sơ sẽ bị dừng xử lý.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định hỗ trợ tài chính khi sinh con và thực hiện chi trả theo quy định pháp luật dân số.

Bước 4: Giải quyết đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

- Sau khi có bản điện tử Giấy khai sinh, Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển hồ sơ đến:

Hệ thống thông tin quản lý cư trú để đăng ký thường trú;

Hệ thống thông tin ngành Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Thời hạn giải quyết:

Đăng ký thường trú:

Không quá 02 ngày làm việc đối với trường hợp đủ điều kiện theo quy định;

Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp phải xác minh theo Luật Cư trú.

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ điện tử.

Bước 5: Giải quyết cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi (nếu có yêu cầu)

Trường hợp người đại diện hợp pháp đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 06 tuổi được thực hiện như sau:

Hồ sơ điện tử được chuyển từ Cổng Dịch vụ công quốc gia đến Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước của Bộ Công an.

Thời hạn giải quyết cấp thẻ căn cước: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ điện tử trên hệ thống.

Đăng ký liên thông điện tử khai sinh, cấp căn cước cho trẻ dưới 6 gồm những giấy tờ gì?

Theo Mục 1.3 Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1868/QĐ-BTP, người yêu cầu chuẩn bị 01 hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi bằng phương thức trực tuyến gồm:

- Tờ khai điện tử (Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 301/2026/NĐ-CP).

- Dữ liệu điện tử có ký số của Giấy chứng sinh được liên thông từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc bản điện tử Giấy chứng sinh do người yêu cầu đăng ký khai sinh đính kèm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong trường hợp không có giấy chứng sinh thì người yêu cầu đăng ký khai sinh có thể đính kèm bản chụp hoặc bản điện tử giấy tờ thay giấy chứng sinh theo quy định pháp luật về hộ tịch.

- Trường hợp đăng ký thường trú cho trẻ em khác nơi thường trú của cha, mẹ (nếu được cha, mẹ đồng ý) thì đính kèm các thành phần hồ sơ theo quy định pháp luật về cư trú.

Đáng chú ý, các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định 118/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 367/2025/NĐ-CP.

Đồng thời, trong ba (03) ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải xác minh thì không quá năm (05) ngày làm việc. Nếu tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thời gian được tính bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo.

Trong đó, cơ quan có thẩm quyền giải quyết là: Ủy ban nhân dân cấp xã; Cơ quan Công an; Cơ quan Tư pháp, Y tế, Bảo hiểm xã hội.

Trẻ em dưới 6 tuổi có bắt buộc làm thẻ Căn cước?

Theo Điều 19 Luật Căn cước 2023, quy định người được cấp thẻ Căn cước bao gồm:

- Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Như vậy, theo luật hiện hành trẻ em dưới 06 tuổi sẽ được cấp Căn cước khi có nhu cầu, còn trẻ từ đủ 14 tuổi là đối tượng bắt buộc làm thẻ căn cước.