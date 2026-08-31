Tất cả những ai chưa làm, chuẩn bị làm lại hộ chiếu cần đặc biệt lưu ý điều này

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Tháp, qua công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến, đơn vị đã phát hiện nhiều trường hợp người dân sử dụng ảnh chân dung chụp quá 6 tháng, hoặc chụp lại từ căn cước công dân, VNeID.



Sau đó, người dân dùng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm chỉnh sửa để ghép trang phục, kiểu tóc, sửa khuôn mặt... tạo thành ảnh mới để nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu.

Trước thực trạng này, cơ quan Công an đã có lưu ý về một số nội dung liên quan chụp ảnh chân dung khi người dân đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông như sau:

Quy định về ảnh chân dung cấp hộ chiếu

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, ảnh chân dung cấp hộ chiếu có tỷ lệ 4x6, phông nền trắng, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Cần lưu ý, ảnh chụp cần rõ nét, mặt nhìn thẳng, lộ 2 vành tai, đầu để trần, không đeo kính, mặc trang phục lịch sự; độ phân giải tối thiểu 300dpi, định dạng file jpeg. Người dân không nên sử dụng công nghệ AI, phần mềm chỉnh sửa làm thay đổi, sai lệch đặc điểm nhân dạng thực tế của bản thân.

Một số vấn đề gặp phải khi sử dụng AI và phần mềm chỉnh sửa ảnh sai quy định

Theo cơ quan Công an, khi sử dụng AI và phần mềm chỉnh sửa ảnh sai quy định, người dân sẽ bị tạm dừng, từ chối tiếp nhận hồ sơ



Cụ thể, nếu sử dụng ảnh AI, ảnh chỉnh sửa sai quy định làm thay đổi, sai lệch đặc điểm nhân dạng thực tế của bản thân, hồ sơ sẽ bị từ chối tiếp nhận. Điều này gây tốn kém thời gian và chi phí cho công dân trong quá trình làm lại hồ sơ.

Trong quá trình xuất nhập cảnh, người dân cũng sẽ gặp khó khăn khi sử dụng ảnh chỉnh sửa quá mức. Cụ thể, việc này sẽ khiến thiết bị kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại các cửa khẩu quốc tế không thể nhận diện được khuôn mặt, dẫn đến nguy cơ bị dừng xuất nhập cảnh, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình đi lại.

Đặc biệt, các trường hợp cố tình vi phạm, cung cấp thông tin, hình ảnh không đúng sự thật có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người dân cũng gặp phải rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân. Bởi lẽ, nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh miễn phí không rõ nguồn gốc thường yêu cầu quyền truy cập sâu vào thiết bị (kho ảnh, vị trí, danh bạ...).

Vì vậy, việc tải ảnh chân dung lên các máy chủ nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ dữ liệu khuôn mặt bị thu thập để sử dụng vào mục đích xấu (như tạo video giả mạo - Deepfake để lừa đảo).

Do đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định về thủ tục xuất nhập cảnh. Khi làm hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến, người dân cần chụp ảnh chân dung mới, bảo đảm tính trung thực và đúng chuẩn quy định của Bộ Công an.