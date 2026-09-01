Từ hôm nay (1/9), BHXH của hàng triệu người sẽ có thay đổi lớn: Toàn bộ người lao động lưu ý việc sau

Không phát sinh thủ tục hành chính đối với người dân chỉ vì việc chuyển đổi mã số

Giai đoạn 1. Chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn bị hệ thống (Từ ngày 15/8/2026 đến trước ngày 01/9/2026)

Mục tiêu: Hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu người tham gia, đơn vị tham gia BHXH, BHYT và bảo đảm đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi sang số ĐDCN/CCCD, bộ mã quản lý; Hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và phương án chuyển đổi.

Giai đoạn 2. Chuyển đổi dữ liệu và vận hành (Bắt đầu từ ngày 01/9/2026) Mục tiêu: Thực hiện chuyển đổi tập trung trên toàn bộ các hệ thống nghiệp vụ theo lịch do Trung tâm CNTT thông báo.

Lưu ý: Người tham gia không phải tự thực hiện thủ tục chuyển đổi. Toàn bộ quá trình được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành tự động trên hệ thống, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với người dân và đơn vị sử dụng lao động.

Trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi tự động (người tham gia chưa có số CCCD/ĐDCN, đã có số CCCD/ĐDCN nhưng chưa xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư), BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) sẽ thực hiện rà soát và chuyển trên chức năng theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.﻿

Việc chuyển đổi không làm thay đổi quyền lợi BHXH, BHTN, BHYT của người tham gia

Việc sử dụng số định danh cá nhân/Căn cước công dân thay cho mã số bảo hiểm xã hội chỉ làm thay đổi mã nhận diện người tham gia trên hệ thống quản lý. Việc này không làm thay đổi quá trình tham gia hoặc các quyền lợi đã được ghi nhận.

Toàn bộ lịch sử đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động vẫn được giữ nguyên . Các thông tin về thời gian đóng, mức đóng và quyền lợi thụ hưởng đã được xác lập trước thời điểm chuyển đổi tiếp tục được bảo đảm theo quy định.

Người tham gia không phải đăng ký lại quá trình đóng, xác nhận lại thời gian tham gia hoặc thực hiện lại những thủ tục đã hoàn thành. Dữ liệu hiện có sẽ được chuyển đổi và gắn với số định danh cá nhân/Căn cước công dân tương ứng.

Việc chuyển sang sử dụng số Căn cước công dân cũng không đồng nghĩa mã số bảo hiểm xã hội cũ bị xóa bỏ. Các phần mềm nghiệp vụ vẫn hỗ trợ tra cứu song song bằng cả mã số bảo hiểm xã hội cũ và số định danh cá nhân/Căn cước công dân trong và sau quá trình chuyển đổi.

Do đó, người dân vẫn có thể sử dụng mã số BHXH cũ để tra cứu thông tin khi cần thiết. Dữ liệu gắn với mã số cũ không bị hủy mà được chuyển đổi, liên kết và đồng bộ với số định danh cá nhân/Căn cước công dân trên hệ thống.

Phạm vi chuyển đổi trên toàn bộ hệ thống

Thực hiện chuyển đổi trên toàn bộ các hệ thống thông tin nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, bao gồm:

- Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST);

- Phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS);

- Phần mềm Giao dịch BHXH điện tử;

- Ứng dụng BHXH số - VssID;

- Phần mềm Kế toán tập trung (KTTT);

- Hệ thống thông tin Giám định BHYT;

- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;

- Các phần mềm nghiệp vụ khác có sử dụng mã số BHXH, bộ mã quản lý.

Theo dõi VssID và cập nhật nếu thông tin bị sai lệch

Sau khi hoàn thành chuyển đổi và hệ thống nghiệp vụ được mở lại, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ gửi thông báo đến người tham gia qua ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Khi đó, người dùng chỉ cần mở ứng dụng và đăng nhập lại bằng số định danh cá nhân/Căn cước công dân để tiếp tục sử dụng các chức năng liên quan.

Người tham gia nên chủ động theo dõi thông báo trên VssID. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể kiểm tra lại thông tin cá nhân, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi đang được hiển thị trên ứng dụng.

Chỉ những trường hợp chưa có số định danh cá nhân/Căn cước công dân, chưa được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc có sai lệch thông tin nhân thân mới cần phối hợp cập nhật theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh.

Nếu thông tin đã được xác thực chính xác, người dân không phải thực hiện thêm thủ tục. Trường hợp phát hiện dữ liệu sai lệch, người tham gia cần phối hợp điều chỉnh để bảo đảm việc chuyển đổi được đầy đủ và chính xác.

Như vậy, từ ngày 01/9/2026, người dân không phải tự đổi mã số bảo hiểm xã hội và các quyền lợi đã được ghi nhận vẫn được giữ nguyên. Người tham gia chỉ cần theo dõi thông báo trên VssID, đăng nhập lại bằng số Căn cước công dân và cập nhật thông tin nếu có sai lệch.