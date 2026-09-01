Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam đặt mục tiêu thuộc top 10 châu Á về AI năm 2045

| | Kinh tế số

Việt Nam đặt mục tiêu thuộc top 10 châu Á về AI năm 2045

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 lọt top 10 châu Á về năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ AI và chuyển đổi AI quốc gia.

Việt Nam đặt mục tiêu sẽ lọt vào nhóm 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia. Đây là nội dung đáng chú ý trong chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Mục tiêu trước mắt là đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ xử lý bằng trí tuệ nhân tạo.

Thay vì chỉ đưa trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm, dịch vụ, quy trình và hệ thống hiện có, định hướng mới coi trí tuệ nhân tạo như một năng lực cốt lõi ngay từ khâu thiết kế, tổ chức và vận hành.

Theo Microsoft, tính đến hết quý I năm nay, mức độ ứng dụng AI tại Việt Nam đạt khoảng 26,5%, xếp thứ 2 Đông Nam Á, sau Singapore.

Theo Ban thời sự

VTV Online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CCCD vừa có thay đổi quan trọng từ hôm nay, đặc biệt là nhóm người sau

CCCD vừa có thay đổi quan trọng từ hôm nay, đặc biệt là nhóm người sau Nổi bật

Thông báo quan trọng đến những ai hay lướt mạng xã hội hơn 2,5 tiếng/ngày

Thông báo quan trọng đến những ai hay lướt mạng xã hội hơn 2,5 tiếng/ngày Nổi bật

Từ hôm nay (1/9), BHXH của hàng triệu người sẽ có thay đổi lớn: Toàn bộ người lao động lưu ý việc sau

Từ hôm nay (1/9), BHXH của hàng triệu người sẽ có thay đổi lớn: Toàn bộ người lao động lưu ý việc sau

08:34 , 01/09/2026
Cảnh báo chiêu mượn danh hỗ trợ pháp lý để kích động, lôi kéo người dân

Cảnh báo chiêu mượn danh hỗ trợ pháp lý để kích động, lôi kéo người dân

08:02 , 01/09/2026
Tất cả những ai chưa làm, chuẩn bị làm lại hộ chiếu cần đặc biệt lưu ý điều này

Tất cả những ai chưa làm, chuẩn bị làm lại hộ chiếu cần đặc biệt lưu ý điều này

18:50 , 31/08/2026
Chủ sạp vải chợ Ninh Hiệp bị khách hàng "qua mặt", chiếm đoạt 13 tỷ đồng

Chủ sạp vải chợ Ninh Hiệp bị khách hàng "qua mặt", chiếm đoạt 13 tỷ đồng

17:17 , 31/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên