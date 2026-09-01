Việt Nam đặt mục tiêu thuộc top 10 châu Á về AI năm 2045

Việt Nam đặt mục tiêu sẽ lọt vào nhóm 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia. Đây là nội dung đáng chú ý trong chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Mục tiêu trước mắt là đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ xử lý bằng trí tuệ nhân tạo.

Thay vì chỉ đưa trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm, dịch vụ, quy trình và hệ thống hiện có, định hướng mới coi trí tuệ nhân tạo như một năng lực cốt lõi ngay từ khâu thiết kế, tổ chức và vận hành.

Theo Microsoft, tính đến hết quý I năm nay, mức độ ứng dụng AI tại Việt Nam đạt khoảng 26,5%, xếp thứ 2 Đông Nam Á, sau Singapore.