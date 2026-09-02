Quảng Ninh quyết tâm xóa 'điểm mù' sóng điện thoại trên vịnh Hạ Long

Dựng trạm BTS, dùng Internet vệ tinh

Giữa một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, nhiều khu vực trên vịnh Hạ Long vẫn xảy ra tình trạng điện thoại chập chờn, thậm chí mất tín hiệu.

Cột Ăng-ten được ngụy trang ở khu vực Cửa Vạn, vịnh Hạ Long. Ảnh Hoàng Dương.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ địa hình đặc thù với hàng nghìn đảo đá lớn nhỏ. Các dãy núi đá vôi liên tiếp tạo thành những “bức tường” tự nhiên che chắn tín hiệu từ các trạm phát sóng.

Năm 2022, Ban Quản lý vịnh Hạ Long phối hợp Viettel Quảng Ninh xây dựng phương án đầu tư 6 trạm BTS tại làng chài Cửa Vạn, đảo Soi Sim, Cống Đỏ, hòn Đỉnh Hương, làng chài Vung Viêng và Bái Đông, hòn Mắt Rồng. Tổng kinh phí dự kiến thời điểm đó gần 3,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc xây dựng hạ tầng viễn thông giữa vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới không đơn giản. Ngoài những khó khăn về địa hình, các công trình phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về bảo tồn cảnh quan, môi trường.

Phương án kỹ thuật từng được tính toán theo hướng ngụy trang cột ăng-ten, sử dụng vật liệu phù hợp với cảnh quan xung quanh để hạn chế tối đa tác động đến không gian di sản.

Cuối năm 2025, vấn đề phủ sóng tiếp tục được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đặt ra. Sở Khoa học và Công nghệ được yêu cầu phối hợp nghiên cứu, tham mưu giải pháp tổng thể để hoàn thành phủ sóng viễn thông trên vịnh Hạ Long, phục vụ du lịch, bảo đảm an ninh, quốc phòng và công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Đầu năm 2026, việc phủ sóng có bước tiến mới khi 2 trạm BTS tại khu vực Cống Đỏ và làng chài Vung Viêng được đưa vào hoạt động. Các trạm sử dụng công nghệ 2G, 4G, bán kính phủ sóng khoảng 10 - 15 km.

Đây là những khu vực nằm khá sâu trong vịnh, nơi trước đây việc kết nối thông tin gặp nhiều khó khăn. Việc đưa các trạm BTS vào hoạt động góp phần cải thiện khả năng liên lạc cho du khách, tàu du lịch cũng như hỗ trợ công tác quản lý và xử lý tình huống trên biển.

Quảng Ninh đang nỗ lực để vịnh Hạ Long không còn vùng 'lõm sóng' điện thoại.

Tuy nhiên, địa hình hàng nghìn đảo đá khiến việc chỉ dựa vào các trạm BTS vẫn khó giải quyết hoàn toàn những khoảng trống tín hiệu.

Trong năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục khảo sát khoảng 10 điểm thuộc các khu vực lõm sóng để triển khai giải pháp Internet vệ tinh. Một số khu vực được khảo sát, đề xuất gồm hang Luồn, hang Trống, hòn Đỉnh Hương, Vung Viêng, vụng Cặp Táo, vụng Tùng Sâu, Trà Sản, Cát Lán, khu vực hang Cỏ...

Đây chủ yếu là những vị trí có địa hình phức tạp, khó xây dựng hạ tầng viễn thông theo phương thức truyền thống. Việc kết hợp BTS và Internet vệ tinh được kỳ vọng từng bước lấp những khoảng trống tín hiệu trên các tuyến, điểm du lịch giữa vịnh.

Đưa Wifi vào hang động để du khách quảng bá di sản

Không dừng lại ở việc phủ sóng trên mặt vịnh, Quảng Ninh còn tính đến phương án đưa Internet vào những nơi trước đây gần như bị tách khỏi thế giới trực tuyến, đó là các hang động.

Việc đưa Wifi vào hang động là cách để du khách quảng bá di sản.

Theo đại diện Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, khu vực Thiên Cung - Đầu Gỗ dự kiến được lựa chọn để thí điểm lắp đặt hệ thống Wifi trong hang sau khi hạ tầng kết nối bên ngoài được bảo đảm.

Nếu được triển khai, hệ thống trước hết phục vụ hoạt động quản lý, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời giúp du khách sử dụng Internet ngay trong hành trình khám phá hang động.

Thay vì chụp ảnh, quay video rồi phải chờ trở lại khu vực có tín hiệu mới đăng tải, du khách có thể chia sẻ những hình ảnh từ bên trong Thiên Cung - Đầu Gỗ ngay tại điểm tham quan.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, đây cũng là cách để quảng bá hình ảnh điểm đến. Mỗi bức ảnh, video hay đoạn livestream của du khách được đưa lên mạng xã hội có thể trở thành một kênh giới thiệu tự nhiên về vịnh Hạ Long. Nếu việc thí điểm tại Thiên Cung - Đầu Gỗ mang lại hiệu quả, phương án có thể được nghiên cứu mở rộng sang một số hang động khác.

Việc xóa “điểm mù” viễn thông vì thế không đơn thuần nhằm giúp du khách có sóng điện thoại để đăng ảnh hay livestream. Hạ tầng kết nối còn phục vụ quản lý tàu du lịch, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn và đặc biệt là công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển.