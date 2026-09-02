Công an Hà Nội ra mắt 'Cảnh sát thông minh', đưa UAV giám sát an ninh

Sáng 2/9, Công an TP Hà Nội ra mắt ứng dụng Hanoi Smart Police, một trong những giải pháp chuyển đổi số nhằm tăng cường kết nối giữa người dân và lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Được phát triển trên nền tảng iHanoi, Hanoi Smart Police cung cấp cho người dân kênh phản ánh trực tiếp các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại hiện trường. Người dân có thể gửi thông tin, theo dõi quá trình tiếp nhận, xử lý và đánh giá mức độ hài lòng đối với kết quả giải quyết.

Ứng dụng đồng thời tích hợp các chức năng phục vụ công tác nội bộ, chỉ huy và điều hành. Thông tin do người dân gửi được tiếp nhận, phân loại và chuyển đến đơn vị có trách nhiệm xử lý. Qua đó, lực lượng công an có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình từ cơ sở, xác định địa bàn và triển khai xử lý vụ việc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ ra mắt, giới thiệu dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây; thí điểm ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police) và triển khai giai đoạn 2 giải pháp UAV giám sát an ninh trật tự.

Hanoi Smart Police là một trong những sản phẩm, giải pháp công nghệ được Công an TP Hà Nội triển khai nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cùng với ứng dụng này, Công an TP Hà Nội đưa vào sử dụng hệ thống UAV giám sát an ninh, trật tự và dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây.

Trong giai đoạn đầu từ ngày 1/6 đến 30/8, hệ thống UAV đã hỗ trợ xử lý trực tiếp 131 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Hệ thống chuyển 1.873 trường hợp đến các đơn vị chức năng để phân loại, đánh giá, lập hồ sơ và xử lý theo quy định về “phạt nguội”.

UAV cũng hỗ trợ Phòng Cảnh sát giao thông xử lý 2 vụ tai nạn giao thông, đồng thời thực hiện 38 lượt thông báo, điều phối lực lượng giải quyết ùn tắc và các vụ việc phát sinh trên địa bàn.

Các sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số của Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đột phá chiến lược nhằm xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy sự hài lòng và an toàn của người dân làm thước đo giá trị cao nhất.

“Ba sản phẩm chuyển đổi số được ra mắt là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm; thể hiện quyết tâm gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an TP Hà Nội trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động phòng ngừa vi phạm, phòng chống cháy, nổ từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở” , Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị, Công an cấp xã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, bảo đảm phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm đầu ra.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng Hanoi Smart Police; đưa thiết bị báo cháy không dây đến từng khu dân cư, hộ gia đình; khẩn trương triển khai giai đoạn 2 của giải pháp UAV và tiếp tục nghiên cứu, tích hợp các tiện ích phục vụ công tác nghiệp vụ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá việc đưa các sản phẩm công nghệ vào sử dụng là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức bảo đảm an ninh, trật tự trên nền tảng số.

Theo ông Dũng, các giải pháp đều hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ và thụ hưởng. Người dân không chỉ được tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn mà còn có thể tham gia giữ gìn an ninh, trật tự thông qua phản ánh hiện trường, cung cấp thông tin và thực hiện các cảnh báo của cơ quan chức năng.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục tập huấn cho công an các đơn vị, địa phương sử dụng Hanoi Smart Police. Việc tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh của người dân sẽ được tổ chức theo hướng nhanh chóng, đúng trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Đối với hệ thống UAV, Công an thành phố tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật bay, hạ tầng dữ liệu và bảo mật. Độ chính xác của các mô hình AI cũng sẽ được nâng cao, đồng thời tích hợp sâu hơn với hệ thống chỉ huy, điều hành.