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Microsoft lần đầu công bố doanh thu Azure vượt 100 tỷ USD

| | Kinh tế số

Microsoft lần đầu công bố doanh thu Azure vượt 100 tỷ USD trong năm tài chính 2026, nhờ nhu cầu điện toán đám mây và AI tăng mạnh.

Microsoft lần đầu tiên công khai doanh thu chi tiết của dịch vụ điện toán đám mây Azure, giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh doanh thu của hãng với hai đối thủ lớn là Amazon và Google trong thời điểm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển bùng nổ. Cụ thể, Azure đạt doanh thu 29,4 tỷ USD trong quý gần nhất và 101,9 tỷ USD trong cả năm tài chính 2026, kết thúc ngày 30/6/2026. Mức này xếp sau Amazon (42,2 tỷ USD) nhưng vượt Google (24,8 tỷ USD).

Cùng với việc công bố số liệu này, Microsoft cũng thay đổi cách phân chia các mảng trong báo cáo tài chính từ ba mảng xuống còn hai mảng. Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella chia sẻ rằng AI đang tạo ra sự thay đổi sâu sắc trong công nghệ và hoạt động kinh doanh, đồng thời làm thay đổi cách Microsoft phát triển sản phẩm và vận hành công ty.

Microsoft đã giảm nhẹ dự báo doanh thu Azure trong quý hiện tại. Trước đây, một phần doanh thu của GitHub được tính chung với Azure, nay khoản doanh thu này được tính vào mảng phần mềm M365 Cloud. Tuy nhiên, triển vọng tổng thể của hãng trong quý hiện tại không thay đổi và ngay sau thông tin này giá cổ phiếu của Microsoft đã tăng khoảng 1,4% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Theo Vân Anh

VTV Online

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