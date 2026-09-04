Claude, ChatGPT và Grok sập trên toàn cầu

Tối ngày 3/9, cộng đồng công nghệ cùng người dùng toàn cầu bất ngờ đối mặt với tình trạng gián đoạn bất thường từ những công cụ trí tuệ nhân tạo quen thuộc nhất là Claude, ChatGPT và Grok. Trên chuyên trang theo dõi hoạt động mạng Downdetector, biểu đồ báo cáo sự cố liên quan đến ChatGPT của OpenAI, Grok của xAI và Claude của Anthropic đều ghi nhận mức tăng dựng đứng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Hàng nghìn báo cáo công cụ AI gặp lỗi đã đổ về Downdetector cho biết hệ thống báo lỗi liên tục hoặc hộp hội thoại bị treo cứng không thể xử lý lệnh tiếp theo.

Nhiều người dùng báo lỗi khi sử dụng ChatGPT trên trang báo lỗi Downdetector (Ảnh chụp màn hình)

Chatbot AI - Grok của tỷ phú Elon Musk cũng bị rơi vào trường hợp tương tự (Ảnh chụp màn hình)

Ngay trong khung thời gian này, trang theo dõi dịch vụ chính thức của Anthropic cũng phát đi thông báo khẩn về tình trạng tỷ lệ lỗi tăng cao bất thường đối với các mô hình Claude. Đội ngũ kỹ thuật của hãng đã phải nhanh chóng bắt tay vào điều tra nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục qua nhiều giai đoạn để đưa hệ thống dần trở lại ngưỡng ổn định. Sự cố kỹ thuật nội bộ được xác nhận công khai này đã phản ánh đúng thực tế những gì người dùng đang trải qua trên diện rộng.

Trang thông báo chính thức của Anthropic đã xác nhận nhiều model AI đang gặp trục trặc vào tối ngày 3/9 và đang tiến hành khắc phục (Ảnh chụp màn hình)

Cùng thời điểm, việc ChatGPT và Grok cũng rơi vào trạng thái chập chờn khiến sự bối rối của người dùng càng nhân lên gấp bội. Trên các nền tảng mạng xã hội như X (Twitter cũ) hay Reddit, các chủ đề thảo luận về việc "AI bị sập" nhanh chóng trở thành tâm điểm với vô số hình ảnh chụp lại thông báo lỗi máy chủ. Từ các lập trình viên đang cần gỡ lỗi mã nguồn, dân văn phòng xử lý dữ liệu cho đến các nhà sáng tạo nội dung đều bày tỏ sự sốt ruột khi tiến độ công việc hàng ngày bị đình trệ ngoài ý muốn.

Theo 9to5Mac, sự cố tê liệt của các nền tảng trí tuệ nhân tạo này được cho là do trục trặc từ hạ tầng đám mây Microsoft Azure. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính thức từ các bên về nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sập đồng loạt các nền tảng AI hàng đầu thế giới này.