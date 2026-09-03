Cứ đà này, liệu chúng ta sẽ có RTX 5090 giá 6.090 USD trước RTX 6090?

Khi Nvidia công bố GeForce RTX 5090 với giá đề xuất 1.999 USD, không ít người đã cho rằng mức giá này quá cao đối với một card đồ họa dành cho người tiêu dùng. Chưa đầy hai năm sau, con số đó lại trở nên tương đối... dễ chịu khi đặt cạnh giá bán thực tế.

Một mẫu Asus TUF Gaming RTX 5090 OC gần đây được niêm yết ở mức 5.099 USD. Đây không phải phiên bản dát vàng, sản xuất giới hạn hay đi kèm màn hình riêng, mà là một mẫu RTX 5090 thông thường thuộc phân khúc cao cấp của Asus.

Tính theo tỷ giá khoảng 26.100 đồng/USD ngày 2/9, chiếc card có giá tương đương gần 133 triệu đồng. Người mua còn có thể phải trả thêm thuế tùy bang tại Mỹ, trong khi giá tại những thị trường khác sẽ chịu ảnh hưởng bởi tỷ giá, nguồn cung, chi phí nhập khẩu và chính sách của từng cửa hàng.

Nhiều mẫu RTX 5090 có giá từ 4.300 USD trở lên nhưng đã hết hàng, trong khi Asus TUF Gaming OC được niêm yết tới 5.099 USD.

Con số 5090 trong tên sản phẩm giờ đã trùng với mức giá 5.090 USD, chỉ khác ở dấu chấm phân cách hàng nghìn. Với đà tăng hiện tại, liệu RTX 5090 có chạm 6.090 USD trước khi Nvidia kịp giới thiệu RTX 6090 hay không.

Đà tăng của RTX 5090 đang nhanh đến mức nào?

Dữ liệu do TechSpot tổng hợp cho thấy mẫu RTX 5090 rẻ nhất còn hàng tại Mỹ có giá khoảng 3.500 USD vào tháng 2/2026. Đến tháng 7, con số tăng lên 3.980 USD và tiếp tục vọt lên khoảng 4.900 USD trong tháng 8.

Như vậy, chỉ trong một tháng, mức giá thấp nhất để mua RTX 5090 mới tại Mỹ đã tăng khoảng 23%. So với tháng 2, card đắt hơn 41%. Nếu đặt cạnh giá đề xuất ban đầu 1.999 USD, người mua đang phải trả cao hơn tới 145%.

Đáng chú ý, đây không phải giá trung bình của toàn bộ RTX 5090 trên thị trường. TechSpot tìm mẫu mới, còn hàng và có giá thấp nhất tại từng quốc gia. Những phiên bản tản nhiệt lớn, ép xung sẵn hoặc thuộc dòng sản phẩm cao cấp thường còn đắt hơn.

Ảnh: Techspot

Mức 5.090 USD của Asus TUF Gaming OC xuất hiện chỉ vài ngày sau khi dữ liệu giá tháng 8 được thu thập. Điều đó cho thấy mốc gần 5.000 USD không còn giới hạn ở những phiên bản đặc biệt.

Trước đây, MSI RTX 5090 Lightning Z cũng được công bố với giá 5.090 USD, nhưng đây là mẫu card đặc biệt. Sản phẩm sử dụng hệ thống tản nhiệt nước AIO, hai đầu cấp nguồn 12V-2x6, thiết kế nguồn 40 pha, công suất có thể lên tới 1.000 W và màn hình 8 inch gắn trên card.

Giờ đây, giá của phiên bản đặc biệt đó đã xuất hiện trên một mẫu RTX 5090 bình thường hơn.

Thử nhân đà tăng và cái kết hơi đáng sợ

Nếu RTX 5090 tiếp tục tăng thêm 23% trong một tháng nữa, mức giá 4.900 USD có thể vượt 6.000 USD. Đây chỉ là phép tính vui dựa trên biến động của một tháng, hoàn toàn không phải dự báo thị trường. Giá GPU có thể dừng lại, giảm xuống hoặc thay đổi mạnh khi nguồn cung và nhu cầu dịch chuyển.

Tuy nhiên, mốc 6.090 USD không còn tạo cảm giác phi lý như trước. Từ giá niêm yết trên 5.090 USD hiện tại, chiếc card chỉ cần tăng thêm khoảng 20% để đạt con số này. Theo tỷ giá hiện nay, 6.090 USD tương đương gần 159 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.

RTX 5090 cũng không phải mẫu GeForce duy nhất leo giá. Tại Mỹ, RTX 5080 rẻ nhất được TechSpot ghi nhận đã tăng từ 1.250 USD trong tháng 7 lên 1.550 USD vào tháng 8. RTX 5060 Ti 16 GB cũng đạt khoảng 730 USD, cao hơn 70% so với giá đề xuất.

Những mẫu card sở hữu nhiều VRAM đang chịu sức ép lớn hơn. Với 32 GB GDDR7 cùng hiệu năng AI cao, RTX 5090 không chỉ phục vụ game thủ mà còn được săn đón bởi người phát triển AI chạy cục bộ, làm nội dung 3D và xây dựng máy trạm. Các nhóm khách hàng này cùng cạnh tranh một lượng hàng vốn đã hạn chế.

Việc mức giá thấp nhất tại Mỹ tăng từ 3.500 USD lên gần 5.000 USD trong sáu tháng cho thấy thị trường đã thay đổi nhanh đến mức nào. Nvidia hiện chưa công bố RTX 6090, vì vậy không ai biết thế hệ kế nhiệm sẽ xuất hiện khi nào hay RTX 5090 còn thiết lập thêm cột mốc giá nào trước thời điểm đó.

Nếu RTX 5090 thực sự chạm 6.090 USD trước khi RTX 6090 ra mắt, đây có lẽ sẽ là màn chơi chữ đắt đỏ nhất mà chẳng game thủ nào muốn chứng kiến.